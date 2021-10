Deportes

El Circuito de las Américas, en Austin, la capital del estado de Texas, es uno de esos lugares en los que Marc Márquez puede vivir en la antigua normalidad. Ésa en la que su brazo derecho estaba bien y era el favorito para ganar cada carrera y cada Mundial. Por eso fue una buena noticia para él cuando la pandemia permitió que se pudiera incluir en el calendario de 2021 la cita texana, un lugar que no ha visitado MotoGP en el último año y medio. Es un circuito en el que Marc ha monopolizado los resultados. Son seis victorias de siete posibles y la que se escapó la tenía en su mano, pero se cayó de manera inesperada cuando iba escapado y el desenlace parecía el de siempre.

En el apartado de las «poles» sí que tenía el pleno, con siete de siete en Austin, un dominio casi más abrumador que el que también acostumbra en Sachsenring, por ejemplo. Este fin de semana es la primera vez que el «93» corre en Texas en la que es su nueva normalidad, la que le impone su lesión en el húmero y que no le ha dejado, todavía, ser el de siempre. Por eso Quartararo, después de la última carrera en Misano, suspiraba por un triunfo de Marc en Estados Unidos, porque el de Cervera está descartado para el Mundial, así que al francés le vendría genial que Márquez sumara 25 puntos y se los quite a Bagnaia, que es el otro candidato al título.

Precisamente el italiano fue el que acabó con monopolio de Marc ayer con la que es su tercera «pole» consecutiva, que confirma el momento dulce en el que se encuentra. Lleva también dos victorias seguidas Pecco, que está empeñado en que el campeonato se alargue lo más posible. «Hemos cambiado algunas cosas en la moto que no me gustaban después del libre 4 y con la puesta a punto normal todo ha ido perfecto», decía Pecco, que no quiere que Quartararo empiece ya a celebrar. Fabio está sufriendo con el bacheado asfalto texano, pero sigue sin fallar y volvió a firmar una primera línea con un segundo puesto que le basta para marcar de cerca a su gran rival.

Para Marc fue el final a su monopolio de «poles», aunque en su situación estaba encantado con el tercer puesto, que supone su mejor clasificación en sábado en lo que va de temporada: «Bueno quizá tenía un poco más, pero es suficiente. Sabía que a una vuelta me iba a costar, en cambio en ritmo de carrera me encuentro mucho mejor, todo se vuelve mucho más suave y eso me ayuda. Sabía que las Ducati tenían más velocidad a una vuelta, aunque esperaba a Miller antes que a Pecco», confesaba Márquez, optimista para volver a la victoria en su circuito fetiche. La decoración de su casco es sobre el rodeo americano, así que está listo para cabalgar.

MotoGP. Parrilla de salida

1. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo Team) 2:02.781

2. Fabio Quartararo (Fra/Monster Yamaha) a 0.348

3. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda Team) a 0.428

4. Jorge Martín (Esp/Pramac Ducati) a 0.497

5. Takaaki Nakagami (Jap/LCR Honda) a 0.511

6. Johann Zarco (Fra/Pramac Ducati) a 0.598

7. Álex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) a 0.672

8. Joan Mir (Esp/ Suzuki Ecstar) a 0.747

9. Luca Marini (Ita/SKY VR46 Avintia) a 0.765