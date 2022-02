Marc Márquez y Pol Espargaró “viajan” al futuro para conocer el biocombustible

Marc Márquez reconoce que ya está con la tensión en el estómago. La semana que viene empieza el Mundial de MotoGP y el primer Gran Premio (6 de marzo en el circuito de Losail) siempre es especialmente nervioso por saber cómo empieza todo. “Al primero siempre vas ahí con las mariposillas... Ves a los pilotillos”, confesó el ocho veces campeón del mundo, ahora un veterano a sus 29 años y que busca recuperar su nivel tras dos temporadas de continuas lesiones. A su lado estaba su compañero de equipo Pol Espargaró. El miércoles viajan a Qatar, pero antes visitaron el Repsol Technology Lab, situado en la localidad madrileña de Móstoles, para hacer un pequeño “viaje” al futuro y conocer lo que está por venir en su deporte.

Hoy hemos recibido una visita muy especial en #RepsolTechLab de los pilotos @marcmarquez93 y @polespargaro del equipo #RepsolHonda. Para nosotros, es un orgullo trabajar cada año para formular el mejor compuesto posible para la alta competición. pic.twitter.com/19I0uotHEE — Repsol (@Repsol) February 24, 2022

Allí se fabrica el carburante que van a utilizar durante toda la temporada y allí conocieron cómo se crea el biocombustible, que ya se utiliza en el Mundial y que poco a poco irá teniendo más protagonismo: en 2024 será obligatorio que al menos un 40 por ciento del combustible sea de origen no fósil, y se irá aumentando hasta ser del cien por cien en 2027. Con bata, gafas y guantes jugaron a adivinar, junto con un grupo de periodistas, qué materiales se pueden utilizar (algunos tan llamativos como heces de cabra o restos de vino) para crear este carburante que no tenga impacto ambiental, guiados por Dolores Cárdenas, Advisor Product Design en el Repsol Technology Lab. “El cambio climático es un problema planetario y para mitigarlo son tan válidas las soluciones que no emiten CO2 como las que emiten cero emisiones, ninguna emisión, pero van asociadas a una retirada de ese CO2 que se emite y ahí es cuando entran en juego los combustibles renovables”, explicó Cárdenas, que aseguró que cada año parten “en blanco”. “Nuestro rival es nuestra propia mejor versión del año pasado. Además, la competición es el lugar perfecto para evaluarlos”, explica. Van avanzando ya lo que será una competición cien por cien de combustible ecológico, aunque todavía queden cinco años.

“Siempre es interesante conocer mejor cómo se produce el combustible que utilizamos, al final es la ‘comida’ de nuestra moto y cuanto mejor alimentada esté, mejor rendirá. Tenemos la suerte en el equipo Repsol Honda de poder contar con el trabajo de desarrollo de Repsol en nuestros combustibles y biocombustibles, que combina eficiencia y altas prestaciones, sin olvidar la sostenibilidad”, señaló Marc Márquez. “Estoy agradecido a Repsol porque siguen moviendo el mundo y lo hacen de una manera cada vez más sostenible. Como padre, intento dejar el mejor legado a nuestros hijos e hijas”, añadió Pol Spargaró.