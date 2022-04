Marc Márquez tras su caída en Portimao: “Me he golpeado en la cabeza pero estoy bien”

El noveno puesto en el que hoy sale Márquez es un poco mentira. Una bandera amarilla en la parte final de la Q2 arruinó su mejor vuelta, que en ese momento le colocaba en la «pole» y que seguramente le habría permitido estar entre los cuatro primeros. Marc va dando pasos hacia su recuperación definitiva, que lo será cuando vuelva a ganar una carrera. De momento va recomponiendo las piezas y en Portimao sufrió la primera caída después del brutal accidente de Malasia. Tras algo así hace falta volver a caer para perder el miedo y eso le sucedió ayer. «Ha sido una caída un poco aparatosa pero lenta. He golpeado con los dos brazos y la cabeza, pero bien, no significa que cada golpe en la cabeza vaya a pasar algo», explicaba el de Cervera, que asustó a todo el mundo cuando dio con su casco en el asfalto.

Este fin de semana regresa al circuito en el que redebutó en 2021 tras muchos meses de baja. Entonces no estaba para grandes alardes y terminar aquel día le bastó para emocionarse después de tanto sufrimiento. Ahora, y más tras su remontada en Austin, está para luchar por la victoria, aunque después de dos días de lluvia se espera que no llueva hoy, con lo que todos irán un poco a ciegas. «Será un domingo extraño, en el que tendrá que acompañar la suerte y acertar con los neumáticos. Intentaré utilizar los datos de electrónica de Álex y Pol del año pasado para tener alguna referencia. Quizá no será muy rápida la carrera», decía Marc, que tiene una buena oportunidad para recortar puntos, porque los dos primeros de la general salen atrás: Bastianini (18º) y Rins (23º). Mir parte segundo y es otro de los que viene de menos a más.

Parrilla de salida. GP de Portugal

MotoGP

1. Johann Zarco (Fra/ Pramac Ducati) 1:42.003

2. Joan Mir (Esp/Suzuki Ecstar) a 0.195

3. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) a 0.232

4. Jack Miller (Aus/ Ducati Lenovo Team) a 0.500

5. Fabio Quartararo (Fra/ Monster Yamaha) a 0.713

6. Marco Bezzecchi (Ita/ Mooney VR46) a 0.713

7. Álex Márquez (Esp/LCR Honda Castrol) a 0.900

8. Luca Marini (Ita/Mooney VR46) a 1.176

9. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda Team) a 1.572

10. Pol Espargaró (Esp/Repsol Honda Team) a 1.829

11. Miguel Oliveira (Por/ Red Bull KTM) a 2.063

12. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM) a 2.707