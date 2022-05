«Me llevaron a la oficina y me lo contaron. Fue súper duro, me puse a llorar, porque lo he dado todo por este equipo desde 2017 para desarrollar una moto ganadora, lo ha dado todo el equipo al completo y fue un shock para todos», decía Álex Rins sobre el momento en el que se enteró de que Suzuki va a dejar el Mundial de MotoGP a final de temporada. Una decisión que ni él ni Joan Mir, los dos pilotos de la marca, esperaban, pero que ayer se confirmó oficialmente con el comunicado de Suzuki. «Estamos en conversaciones con Dorna sobre la posibilidad de finalizar nuestra participación en MotoGP a finales de 2022. Desgraciadamente, la situación económica actual y la necesidad de concentrar los esfuerzos en los grandes cambios que el mundo de la automoción está afrontando obligan a Suzuki a desviar costes y recursos humanos para desarrollar nuevas tecnologías».

Ya se sabía, pero faltaba que los japoneses se manifestaran públicamente. Un equipo modélico en el Mundial, porque con un presupuesto ajustado fue capaz de ganar el título de MotoGP hace dos años con Joan Mir. Además, las motos azules son líderes en la actual clasificación de equipos, con lo que la decisión empresarial es un poco más difícil de entener. «Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento al equipo Suzuki Ecstar, a todos aquellos que han apoyado la actividad de Suzuki en las carreras durante estos años y a los fans».

El adiós no puede ser unilateral, necesita una negociación con Dorna, ya que el contrato de Suzuki era hasta 2026, y deja libres en el mercado a dos de los mejores pilotos del momento. Rins reconocía que su representante tendrá trabajo en los próximos meses, mientras Mir, al que los rumores colocan en el Repsol Honda, decía: «A qué piloto no le gustaría estar con Marc, un tío que ha ganado ocho mundiales».