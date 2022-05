Marc Márquez se volverá a operar del hombro derecho: “Cada fin de semana es una pesadilla”

El rumor que llevaba toda la mañana circulando por el paddock se hizo realidad. Se hablaba de que Marc Márquez no estaba del todo bien y que iba a ser intervenido de nuevo del hombro derecho que tanta guerra le ha dado los últimos años y del que se ha tenido que operar tres veces. Por la tarde lo confirmó: habrá una cuarta. Antes, en la Q2 del Gran Premio de Italia sufrió un grave accidente que terminó no su moto ardiendo. Eso no le impedirá competir, pero después tendrá que parar para pasar por el quirófano, sin tiempo estimado de vuelta.

“Me voy a someter a una nueva operación la semana que viene. La operación de Samuel [Antuña, la anterior que se hizo] fue un éxito porque se infectó. Él me salvó el hueso. Fue duro. Aún así, cuando he vuelto y me he subido a la moto no me he encontrado bien. He insistido, me he trasladado a Madrid para estar en manos del doctor Ángel Cotorro [el médico de Nadal] supervisándolo, pero aún así no lo he conseguido. El sufrimiento es mayor que la sensación de correr. Tengo una limitación muy grande”, explicó Marc. “No estoy disfrutando, no tengo potencia y me estoy lesionando el hombro izquierdo, el otro, por forzar”, añadió.

Ya lo pensó en octubre

En octubre, cuando Marc tuvo el problema en la visión, la diplopía, ya consideró hacer algo porque no estaba a gusto, se habló ya de la operación, pero no era recomendada en ese momento porque el hueso no estaba consolidado todavía. “Mantuve la calma, retomé la competición y no vi mejoría. Tuve una reunión posterior, después de Xerez, volvimos a evaluarlo y ya sí empezaron a considerar otra operación. Volver a abrir el brazo no es lo que quiero, pero es la manera de recuperarse”, explicó el piloto de Repsol Honda.

Acordaron que lo mejor era que se operara con el doctor Joaquín Sanchez-Sotelo en la Clínica Mayo, que era el mayor experto en la materia. Lo hará la semana que viene. El problema que tiene Marc es que sufre una rotación excesiva en el hombro, en el húmero. Le hicieron radiografías en 3d de todo tipo y justo en la noche del viernes al sábado le comunicaron que le iban a operar ya, que estaba peor de lo que parecía. “Mi estilo de pilotaje no es el mismo, no por la moto, por mí. Veréis que la posición de mi brazo derecho no es la misma, pero podía ganar carreras y me di la oportunidad. Finalmente he decidido que hay que volver a operar. Cada fin de semana es una pesadilla el continuar empujando. Sé que puedo hacer algunos podios, pero estoy sufriendo mucho y me estoy haciendo otras lesiones. No quiero continuar de esta manera”, completó Márquez.

“Parece una pesadilla, pero creo que regresaré pronto. Será duro, no sé cómo serán los tiempos, ya veremos cuando podemos volver, sin prisa. Quiero regresar y la forma de hacerlo es preparar la temporada de 2023″, añadió el piloto. “Vamos a tomárnoslo paso a paso, pero será un tiempo largo”, concluyó.