Hay Mundial de MotoGP. Vaya si lo hay, sobre todo después de que Fabio Quartararo cometiese en Assen su primer error de toda la temporada. Había puntuado en todas las carreras el francés y buscaba en Holanda su tercera victoria consecutiva, pero mostró su parte humana el de Yamaha y se cayó cuando intentaba adelantar a Aleix Espargaró para ponerse segundo y marcharse en busca de Bagnaia, que ya había empezado su escapada.

Adiós a la carrera del líder del Mundial, que intentó seguir, quiso retirarse, el equipo le obligó a salir por si llovía y al final volvió a tener una segunda caída muy fea que le pudo producir una lesión. El primer cero para él en 2022 y una oportunidad magnífica para Aleix, que quería irse de vacaciones a menos de una carrera de distancia del liderato y lo va a conseguir. Recortó 13 puntos al final después de un doble adelantamiento brutal en la última chicane de Assen en la última vuelta, que era la culminación de una remontada al estilo Marc Márquez y que da toda la moral para seguir luchando por el título después del parón de vacaciones. Pudo con Miller y Binder justo antes de la línea de meta, en lo que ya es una de las acciones más espectaculares de la temporada.

😍 ¡ES EL ADELANTAMIENTO DEL AÑO! 😍



La obra de arte de @AleixEspargaro superando a Miller y Binder en la chicane de un escenario mítico como Assen



Supo Aleix superar el toque de Quartararo al principio en esa curva 5, fue hábil para salir de la arena y para ponerse en modo remontada. Tenía la mejor moto del día y estaba convencido de que podía ganar, como en Argentina, pero lo que le tocó fue ir remontando posiciones desde muy atrás. Y eso es lo que hizo. Se puso en modo martillo y fue recortando vuelta a vuelta segundos y posiciones. Cayó hasta el puesto número 18 y acabó cuarto para sumar 13 puntos que son los que le recorta al líder y que le sirven para olvidar los 11 que se dejó en Cataluña por aquel fallo cuando creyó que la carrera había acabado y todavía faltaba una vuelta.

Lo que el motociclismo le quitó aquel día se lo devolvió en Assen para dejarlo a 21 puntos del liderato, es decir, a menos de una carrera, que era el objetivo que tenía antes de empezar las cinco semanas de vacaciones. Y además lo hace con la moral por las nubes después de firmar una remontada que ya es una de las mejores carreras de su vida deportiva. “Al principio estaba muy enfadado, porque las dos vueltas antes de que me chocara Fabio me han bastado para saber que tenía la mejor moto, era espectacular cómo iba. Y he cogido rápido a Pecco y pensaba que ganaba. Cuando me ha tocado casi me caigo en la tierra, me ha dado mucha rabia. Sólo miraba aguantar todas las vueltas en el 32 medio y al final ha llegado la recompensa en la última chicane”, explicaba en DAZN el de Yamaha.

Bagnaia gana de principio a fin

Por delante de todos, Bagnaia dio un recital desde el semáforo hasta la bandera de cuadros, con un ritmo brutal y sin dejar opciones a los demás. Quizá Quartararo y Aleix podrían haberle respondido, pero el incidente entre ambos le dejó el camino libre al italiano, que había vuelto a hacer otra “pole” de récord, como en Sachsenring, pero que esta vez no falló en carrera. Se acerca a 66 puntos del primer puesto, todavía muchos, pero su victoria le permite volver a creer. Ya lo decía él en la previa, que es el más rápido pero tenía que demostrar que era el más fuerte y lo fue en Assen.

GP de Países Bajos. Carrera MotoGP

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) 40:25.205

2. Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46 Team) a 0.444

3. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) a 1.209

4. Aleix Espargaro (Esp/Aprilia Racing) a 2.585

5. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 2.721

6. Jack Miller (Aus/Ducati Lenovo Team) a 3.045

7. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Ducati) a 4.340

8. Joan Mir (Esp/Suzuki Ecstar) a 8.185

9. Miguel Oliveira (Por/Red Bull KTM) a 8.325

10. Álex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) a 8.596