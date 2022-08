La condición de Marc Márquez a Honda para seguir en el equipo

Marc Márquez ha estado este jueves y este viernes en el Red Bull Ring antes de volver a casa y seguir con su recuperación. Quería sentirse cerca del equipo y mandar algunos mensajes tanto de manera pública como internamente en el equipo japonés. Pide que todos vayan en la misma dirección y una mejor comunicación con la fábrica para que las cosas puedan mejorar el próximo curso. Ahora mismo, la marca del ala dorada es la última en la clasificación de constructores y Marc, a pesar de que ya lleva varios meses de baja, sigue siendo el piloto Honda mejor colocado en la general del MotoGP.

Marc Márquez dio una rueda de prensa en el hospitality de HRC en el GP de Austria y además ha concedido una entrevista personal a DAZN. En un adelanto de sus declaraciones, el de Cervera lanza un ultimátum a su equipo y les pone una condición para seguir con ellos a partir de finales de 2024, que es cuando termina el contrato que firmó en febrero de 2020, y que no es otra que tener una moto ganadora.

“Depende de Honda”, responde Márquez respecto a sus intenciones respecto a seguir en la marca japonesa ¿Cuánto tiempo le das? “Los dos años que me quedan de contrato (finales de 2024). Honda es Honda, la marca de mis sueños, me han respetado muchísimo y les estoy súper agradecido a todo lo que han hecho, pero mientras compita y crea que tengo el nivel quiero un proyecto ganador y si no...”, continuaba Marc ante las preguntas de Izaskun Ruiz, lanzando un mensaje claro sobre qué hará si la moto no mejora, que no es otra cosa que buscar otra opción para tener opciones de ganar.

Unas palabras que van en la misma línea de las que pronunció el jueves, cuando pedía un cambio en el concepto de trabajo que están llevando hasta ahora en HRC y que, claramente, no está funcionando. Reclamaba cierta europeización de la marca japonesa, en referencia a la forma de evolucionar de, por ejemplo, Aprilia y Ducati, las dos motos más competitivas en estos momentos.

“El problema está en el proyecto”

“Las últimas piezas no las he podido probar. Es una moto difícil, que cuesta exprimir. Pero para mí, el problema está en el proyecto más que en la moto. La información debe fluir en todas las áreas del equipo. Todos deben estar motivados y seguro que saldremos de esta situación. Estoy aquí para apoyar. Se trata de saber qué dirección vamos a tomar para que sea la correcta”, decía Marc sobre dónde estaba el mayor error ahora mismo.

“Honda está trabajando muchísimo, pero cuando hablo de cambiar el concepto, es la coordinación. Es la marca que ha ganado más títulos y creo en ellos y sé que puedo volver a la cima con ellos. Tienen que entender cómo organizarse, porque cada vez hay más carreras. Reviste mucha importancia el trabajo de la fábrica y cómo se coordina con los circuitos. Yo sólo les pido la mejor moto posible como piloto. Parece que la mente está abierta y están dispuestos a trabajar todos en la misma dirección”, continuaba dejando muy claro lo que le pide a su actual equipo, que es un cambio más de concepto que de personas.

“Hemos ganado muchos títulos en los últimos diez años, pero es verdad que el campeonato está cambiando. Igual que cambia el estilo de pilotaje con los nuevos pilotos y tienes que adaptarte, es lo mismo en las marcas. Me he sometido a esta operación para llegar a lo más alto con Honda y eso voy a intentar”, insistía el número 93, que si no ve un avance en los japoneses, podría plantearse cambiar a otra montura una vez termine su contrato, a partir de enero de 2025.