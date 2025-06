MotoGP: Bagnaia resucita con un pequeño cambio de quince milímetros

Pecco apuntaba a tres fines de semana seguidos en la ruina, pero este domingo encontró por fin algo que le devolvió la confianza al frenar. Un detalle de 15 milímetros que le permitió volver al podio. «Hemos cambiado el disco de freno delantero. Del de 340 hemos pasado al de 355, no es ningún secreto. Con este cambio me he encontrado mejor. Era un día donde sabía que sería mejor que ayer, eso era fácil. Esta mañana hemos intentado algo pequeño que me ha ayudado mucho, me permitía gestionar mejor el freno. Y eso me ha dado más confianza, un buen paso adelante. Era algo que necesitaba y este lunes probaremos algo que me ayude más", confesaba el italiano, de vuelta en el podio. "Es algo que esta temporada, se ve en los datos, soy el que frena más de todos y decelera menos. Y no entendemos el porqué. Ahora me encuentro mucho mejor, porque puedo gestionarlo. Hasta ayer era todo o nada y hoy podía frenar más o menos y la moto cambiaba. Notaba si el tren delantero se cerraba o no. Esto ayuda, aunque no es la solución del todo", continuaba el doble campeón del mundo de MotoGP.

Lo siguiente, el test de este lunes, donde va a seguir buscando cosas que lo ayuden. "Vamos a probar algo para el grip de atrás, que era muy agresivo. Yo tenía más tracción que ellos, pero más nerviosa. Probaré otro basculante, además", terminaba, en Dazn.