Nairo Quintana es el nuevo líder de la Vuelta, pero la sensación es que podía haber hecho mucho más que distanciar a Roglic en la general a seis segundos. Movistar parecía preparado para dar un golpe de autoridad en la carrera, pero lo dejó escapar y permitió que fuera Tadej Pogacar el ganador de la etapa.

Movistar hizo parar a Marc Soler cuando marchaba camino de la victoria a falta de tres kilómetros. Debía ayudar a Quintana, que llegaba por detrás con Pogacar. El catalán no ocultó su enfado a pesar de la presencia de las cámaras. Hizo gestos con la mano que no escondían un "a la mierda" como aquel famoso de Fernando Fernán Gómez. Le tocaba esperar a Nairo, que llegaba con Pogacar, para llevarlo hasta la meta. Hizo unos metros para tirar de su líder, pero ninguno pudo aguantar el ataque del esloveno. Se fue solo y Nairo no tenía más ayuda que las de sus piernas para perseguirlo. Marc Soler había dimitido.

La etapa fue para Pogacar y el liderato para Quintana. Roglic, que había hecho un esfuerzo para atrapar a Valverde cuando todavía viajaba con Nairo, le quitó la bonificación por el tercer puesto al murciano. Marc Soler llegaba por detrás, tan enfadado que ni siquiera quiso secarse en el tenderete de Movistar en la meta. Se dio la vuelta de manera inmediata para bajar desde arriba en bicicleta a pesar de lo complicado del descenso.

Supermán llegaba por detrás. Fue el primero que exhibió sus piernas con un ataque cuando quedaban aún 20 kilómetros por delante. Valverde intentó seguirlo, pero el ritmo del colombiano era demasiado fuerte. Lo era incluso para Gorka Izagirre, su compañero, que lo esperaba por delante para darle un descanso. Pero Gorka resistió apenas unos kilómetros y López se fue hacia arriba, convencido de que había llegado su momento en la carrera para vestirse el maillot rojo con vocación de permanencia.

Hasta que se cruzó con el "sterrato", algo más de tres kilómetros de tierra que se convirtieron en arenas movedizas que devoraron a Supermán por culpa de la lluvia. Sangraba por el brazo izquierdo y el maillot embarrado mostraba los efectos de la caída. Quintana y Valverde aprovecharon para enganchar con él y dejarlo atrás.

La Vuelta sigue siendo cosa de cuatro. 20 segundos separan al líder, Nairo, del cuarto, Valverde. Entre medias, Roglic y López. La contrarreloj del martes ayudará a poner orden.

9ª etapa. Andorra la Vella-Cortals d'Encamp (94,4 km)

Ganador (Premio Cofidis)

1-Tadej Pogacar (Esl/Bahrein)

Clasificación General (Maillot Carrefour)

1-Nairo Quintana (Col/Movistar)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Nairo Quintana (Col/Movistar)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1-Ángel Madrazo (Esp/Burgos)

Jóvenes (Maillot Fenié Energía)

1- Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (Patrocinado por Andalucía)

1-Movistar Team

Combatividad (Premio Continental)

Geoffrey Bouchard (Fra/Ag2r)