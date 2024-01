Muere Carmen Valero, primera atleta olímpica española

Dolor en el deporte español. Carmen Valero, primera atleta olímpica española, ha fallecido este martes después de permanecer varios días en coma tras sufrir un derrame cerebral antes de acabar el año, según ha informado la Real Federación Española de Atletismo.

"Nos ha dejado Carmen Valero. Nuestra pionera. La mujer que abrió camino. La madre de nuestro atletismo. La primera atleta olímpica española. Bicampeona del Mundo de cross. La mejor atleta española del siglo XX. Gracias, Carmen, te estaremos eternamente agradecidos. DEP", ha escrito la RFEA para despedirla.

La legendaria deportista, de 68 años, ha fallecido en Sabadell a primera hora de la mañana de este martes, horas después de haber sido desconectada tras pasar varios días en coma por un derrame cerebral.

Una de las últimas apariciones públicas de Carmen Valero se produjo en mayo de 2023, en el IV Memorial Miguel de la Quadra-Salcedo, disputado en la pista de ceniza de la Universidad Complutense de Madrid, en la que se la rindió un homenaje por parte de la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo, que le eligió mejor atleta femenina del siglo XX.

"Hoy es un día muy triste, se nos hace imposible decir adiós a la mujer que transformó nuestra historia. Carmen fue un talento innato en medio de unas circunstancias casi imposibles para la mujer. Hoy somos lo que somos, gracias a ella. Nunca te olvidaremos. DEP", escribió Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, en X.

En la misma línea se ha expresado el Consejo Superior de Deportes: "Con profunda tristeza decimos adiós a Carmen Valero. Referente, ejemplo y guía para todas las mujeres que siguieron sus pasos. Su legado es imborrable. Fue la primera atleta olímpica española y en dos ocasiones se proclamó campeona del mundo de campo a través. Descanse en paz".

Valero, de 68 años, nació en la localidad turolense de Castelserás el 4 de octubre de 1955, aunque muy pronto se marchó a Cataluña, fijando su residencia en Sabadell, donde falleció. "Me siento medio catalana y medio maña", dijo en diferentes ocasiones.

Empezó en el atletismo en 1969 con el entrenador Josep Molins -fallecido en marzo de 2023-, en la Joventut Atlètica de Sabadell, dónde comenzó a despuntar.

Un referente contra el machismo

La aragonesa, considerada la mejor atleta española del siglo XX, se convirtió en su época en una pionera de este deporte y en un símbolo de la lucha por ser respetada como mujer en una España en blanco y negro de rancio machismo.

Fue la primera mujer del atletismo español en disputar unos Juegos Olímpicos, los de Montreal 1976, en los que corrió las pruebas de 800 y 1.500 además de haber logrado dos títulos mundiales de cross en Chepstown (Gran Bretaña) 1976 y Dusseldorf (Alemania) 1977. Previamente, en Rabat (Marruecos) 1975, había avisado de su potencial con la medalla de bronce y en España fue intratable con un palmarés envidiable.

Tuvo que escuchar muchos insultos en sus inicios cuando salía a correr en pantalón corto para entrenarse y se enfrentó a dirigentes de la Federación Española por defender su condición de mujer. Hace tan solo unos días el diario Sport rendía un homenaje a la atleta que no solo rompió moldes con sus piernas sino con su lucha feminista Y es que Valero fue una rebelde con causa que llegó a enfrentarse a las máximas autoridades deportivas para reivindicar el papel de la mujer en el deporte. “Tuve bastantes problemas por ser mujer. No les importábamos, ni siquiera nos avisaban para las reuniones previas a las competiciones. Decían que no podíamos hacer nada siendo culonas y pechugonas”, explicaba la deportista en esta última entrevista.

Evidentemente se equivocaron: Carmen Valero no solo hizo mucho por el olimpismo español sino también por el deporte femenino en una época en la que la palabra empoderamiento -que hoy abanderan deportistas como las campeonas del Mundo- ni siquiera existía.