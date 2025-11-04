Muere Victor Conte, el polémico químico que dopó a innumerables deportistas.

Víctor Conte, reconocido por ser el fundador de BALCO y posteriormente de SNAC Nutrition, falleció a los 75 años tras enfrentar una dura batalla contra un cáncer de páncreas. Durante los últimos meses, él mismo había comentado que se encontraba sometido a tratamientos de quimioterapia, lo que insinuaba un deterioro progresivo de su salud. Su familia y círculo cercano no han ofrecido detalles adicionales sobre sus últimos días, aunque se sabe que permaneció acompañado por personas de su entorno más íntimo.

Conte fue una figura ampliamente conocida en el mundo del deporte, tanto por sus aportes al rendimiento de atletas como por las controversias que rodearon su trayectoria. Su nombre quedó inevitablemente ligado al escándalo de BALCO a comienzos de los años 2000, que sacudió al deporte profesional en Estados Unidos y expuso el uso de sustancias dopantes en diversas disciplinas, incluyendo atletismo y béisbol. Este caso llevó a investigaciones de gran repercusión mediática y, finalmente, a que Conte cumpliera una pena de prisión en 2005 por cargos de conspiración para distribuir sustancias ilegales y lavado de dinero.

Sin embargo, tras cumplir su condena, Conte buscó redirigir su carrera. Lejos de retirarse de la escena deportiva, regresó con un enfoque distinto a través de SNAC Nutrition, una empresa orientada a la fabricación de suplementos legales y al desarrollo de innovadoras metodologías de entrenamiento. Su trabajo en esta etapa fue especialmente visible en el mundo del boxeo profesional, donde colaboró con numerosos pugilistas, aportando planes nutricionales y métodos de acondicionamiento especializados. Algunos de estos atletas llegaron a destacar a nivel mundial, lo que permitió que su nombre volviera a situarse en el centro del alto rendimiento, aunque sin desligarse por completo de su pasado.

SNAC expresó públicamente su pesar por el fallecimiento de su fundador, describiéndolo como una persona con una visión firme, intensa y marcada por el deseo constante de superación y avance tecnológico en el deporte. La empresa aseguró que continuará con los proyectos e investigaciones que Conte dejó en marcha, reflejando así la influencia que mantuvo hasta sus últimos años.

La figura de Víctor Conte deja un legado complejo. Por un lado, fue protagonista de uno de los mayores escándalos relacionados con el dopaje en la historia del deporte moderno. Por otro, se destacó como asesor y promotor de programas avanzados de nutrición y rendimiento legal, ayudando a atletas a optimizar sus capacidades de forma reglamentaria. Su historia se mueve entre la polémica, la reinvención y una profunda huella en el entorno deportivo internacional.

Con su muerte, se cierra un capítulo que marcó profundamente la conversación mundial sobre ética, rendimiento, preparación física y límites del deporte profesional.