Neymar confiesa públicamente que fue infiel a su pareja

Neymar no vive su mejor momento deportivo por el tema de las lesiones.De tal modo, el delantero del PSG tampoco pasa por un buen momento en lo personal. El atacante ha reconocido en un mensaje de Instagram sus "errores en su vida personal" y ha pedido perdón a su pareja Bruna Biancardi, a la que ha tratado de "justificar lo injustificable". Su pareja está embarazada de cinco meses.

"¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela!", avisó Fernanda Campos, la amante del jugador. "Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora", dijo.

Por su parte, Neymar escribió lo siguiente. "Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo. Me atrevo a decir que me equivoco todos los días, dentro y fuera de la cancha. Pero mis errores en mi vida personal, los resuelvo en mi casa, en mi intimidad con mi familia y amigos. Todo eso afectó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé con seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Llegó a su familia, que hoy es mi familia. Llegó a su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública", zanjó.

En lo meramente deportivo, el PSG quiere dar salida al jugador brasileño. Eso sí, la operación se antoja cuanto menos difícil porque tiene contrato hasta 2027. Además, todas las lesiones que tuvo en los últimos tiempos le condicionan y mucho a la hora de generar un gran interés en otros equipos.