El nuevo récord de Leo Messi que afecta a Puskás

Lionel Messi ha conquistado un nuevo hito en su carrera al alcanzar la cifra de 400 asistencias oficiales, lo que le permite igualar ­una marca legendaria en el mundo del fútbol. Con esta hazaña el delantero argentino se sitúa al nivel de figuras históricas como Ferenc Puskás.

No se trata únicamente de marcar goles, sino de habilitar y construir juego. Ese perfil mixto —goleador y también proveedor de oportunidades— refuerza la idea de que Messi no es solo un extremo prolífico, sino uno de los jugadores más completos del deporte. Además, suma otro objetivo: acercarse al techo de los 900 goles que representan un símbolo histórico.

Este nuevo récord revalida la influencia de Messi más allá del gol: su capacidad de generar juego, asociarse, decidir y elevar al equipo lo convierten en una presencia determinante. Mientras muchos jugadores se centran en romper cifras de tantos, él lo hace además con pases, rupturas de línea y asistencias clave.

Para el argentino, este logro supone un escalón más en un legado que ya es inmenso. Igualar marcas de otros tiempos no solo habla de su permanencia y regularidad, sino también de su permanente adaptación al juego, a los adversarios y a los momentos cambiantes del fútbol.

En definitiva, Messi sigue agrandando su huella en la historia: no solo se acerca a las grandes cifras de goles, sino que también lidera en otro aspecto esencial del juego: asistir, crear y facilitar el éxito colectivo.