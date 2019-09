O El Cholo se aclara o adiós

En el fútbol, como en tantos órdenes de la vida, no hay nada peor que romper la ilusión. Pongamos que hablo del fiasco de Anoeta. La primera en la frente por culpa de lo de casi siempre. No vale con sacar un once de apariencias ofensivas, incluido el doble pivote Koke-Saúl, si luego no juegas a nada y sólo te vas a por el partido tras el susto de Oblak y cuando ya cargas con dos goles en la mochila. La Real Sociedad le dio un baño a este Atlético que se vio impotente para replicar a su rival y para ponerle a prueba en la pizarra. Imanol le ganó a Simeone de todas, todas, y Odegaard propinó un golpe al mentón del nuevo proyecto rojiblanco cuyas consecuencias habrá que ver en los próximos partidos.

Sin excusas Esta vez no hay excusas, de ningún tipo. Se fueron jugadores de mucho nivel y jerarquía, unos por ofertas económicas de peso (Lucas al Bayern, el gran capitán Godín al Inter), otros por edad (Juanfran y Filipe Luis) y alguno más harto del tacticismo conservador del técnico y del profe Ortega (Rodrigo). Pero todos supieron reaccionar y reconstruir algo que parecía muy difícil, una casa nueva.

Otro cambio de Joao Así que hay plantilla, un buen equipo, una estrella joven, emergente y con un talento descomunal, sí, pero no se puede seguir jugando al tostonazo y con dudas, que el sábado aparecieron también con Joao Félix, poco participativo y al que tampoco le llegaron balones. El Cholo volvió a cambiarle, y no es la primera vez en lo que pudo sonar a cuidarle para el duelo con la Juventus, pero también a un primer aviso. A ver si también va a conseguir que le entren dudas al chaval... Se hizo una pretemporada inmaculada e ilusionante, pero en Anoeta Simeone no dio con la tecla. Reconstruir un equipo no es fácil, pero insisto, el club ha fichado y lo ha hecho bien. Así que o el Cholo se aclara ¡pero ya! o cuidadín porque vienen curvas. La primera, la Juve de Cristiano. Y a final de mes, el Madrid.