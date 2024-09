Oficial: Varane anunció su retiro

A sus 31 años, las lesiones han sido la eterna maldición de Raphael Varane. Terminaron de opacar su última temporada en el Real Madrid, mancharon su estadía en el Manchester United y lo arrastraron al retiro en el Como 1907 de Italia, su último club, en donde llegó siendo agente libre y con la ilusión de potenciar un proyecto que comanda Cesc Fàbregas, junto con otras estrellas de talla mundial como Máximo Perrone, Sergi Roberto, Andrea Belotti y Pepe Reina.

Varane comenzó su carrera en el Lens de Francia con tan solo 17 años. Rápidamente lo fichó el Real Madrid a sus 18 y con el paso del tiempo se consolidó como uno de los jugadores insignias del equipo merengue. Diez temporadas se vistió de blanco y fue protagonista del ciclo histórico que permitió al club ganar cuatro Copas de Europa, tres de ellas consecutivas, entre 2014 y 2018.

En total consiguió 18 títulos con el Madrid: 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Además, disputó 360 partidos y marcó 17 goles. Con la selección francesa también supo brillar, convirtiéndose en campeón del mundo en Rusia 2018, competición en la que fue determinante, y en el plano individual formó parte del XI Mundial FIFA/FIFPro. También ganó la Nations League en 2021, venciendo a España en la final.

En 2021 llegó al Manchester United y, pese a tener un inicio formidable en Inglaterra, las molestias en la rodilla fueron empeorando, lo que al final terminó obligándolo a perderse más de 50 partidos y a salir de Old Trafford por la puerta de atrás en el último verano como agente libre.

El Como 1907 era la nueva ilusión, pero rápidamente el sueño se apagó. Tan solo llegó a jugar un partido de la Copa de Italia ante la Sampdoria el pasado 11 de agosto. Además, no estaba inscrito en la Serie A, debido a que el club italiano contaba con que su recuperación iba a tardar la mayor parte de la temporada. Después de esta caída en picada, el exjugador francés tomó la decisión de despedirse del fútbol profesional y por medio de un emotivo mensaje lo comunicó por sus redes sociales.

El mensaje de despedida

En su cuenta de Instagram, Raphael Varane publicó una secuencia de fotos que acompañó con una dedicatoria: "Dicen que todo lo bueno se acaba. En mi carrera he asumido muchos retos, he estado a la altura ocasión tras ocasión, casi todas supuestamente imposibles. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos.

Me exijo lo máximo, quiero retirarme con fuerza, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez es el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley.

Me ha encantado luchar por mí, por mis clubes, por mi país, por mis compañeros y por los seguidores de todos los equipos en los que he jugado. Desde el Lens hasta el Madrid, pasando por el Manchester y la selección nacional. He defendido cada escudo con todo lo que tengo, y he amado cada minuto del viaje. El fútbol al más alto nivel es una experiencia apasionante. Pone a prueba todos los niveles del cuerpo y de la mente. Las emociones que experimentamos no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Como atletas, nunca estamos satisfechos, nunca aceptamos el éxito. Es nuestra naturaleza y lo que nos alimenta.

No me arrepiento de nada, no cambiaría nada. He ganado más de lo que podría haber soñado, pero más allá de los elogios y los trofeos, estoy orgulloso de que, pase lo que pase, me he atenido a mis principios de ser sincero y he intentado dejar todas partes mejor de lo que las encontré. Espero haberos hecho sentir orgullosos. Y así comienza una nueva vida fuera del terreno de juego. Seguiré en el Como. Eso sí, sin usar las botas ni las espinilleras. Algo de lo que espero poder hablar pronto. Por ahora, a los seguidores de todos los clubes en los que he jugado, a mis compañeros de equipo, entrenadores y personal... desde lo más profundo de mi corazón, gracias por hacer que este viaje sea más especial de lo que mis sueños más salvajes podían prever. Gracias, fútbol. Con amor, Rapha".