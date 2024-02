Paco González estalla contra los diputados tras lo sucedido a Unzué

Juan Carlos Unzué exfutbolista y afectado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pronunció un discurso en el Congreso de los Diputados que ha resonado no solo por su contenido, sino también por el contexto en el que se dio. Durante una jornada parlamentaria dedicada a la regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA, Unzué criticó la ausencia de diputados, señalando que solo cinco estaban presentes en la sala. Su mensaje fue claro y directo: "Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer".

Un día después, Unzué reconocía que seguía decepcionado: "Ver que allí había, en un momento de la jornada, cinco diputados fue un poco decepcionante. Íbamos a que nos escuchasen e incluso a que nos viesen: las cosas, cuando se escuchan, no son igual que cuando se ven", ha asegurado en Rac1.

Unzué, con su intervención, buscaba presionar para que se tramite una ley contra la ELA, una enfermedad que afecta a las neuronas motoras y que actualmente no tiene cura. En marzo de 2022, una proposición de ley fue aprobada por unanimidad, pero según Unzué, el Gobierno la bloqueó en repetidas ocasiones y quedó sin tramitar antes de las elecciones

Su llamada no era solo a la acción, sino también a la empatía y la responsabilidad de los políticos para con los afectados por esta enfermedad. El exjugador destacó la importancia de vivir con dignidad antes de morir, una posibilidad que, según él, es imposible en España bajo las circunstancias actuales debido a la falta de apoyo y recursos necesarios para los enfermos de ELA.

Pero la ausencia de diputados le dolió. Lo cierto es que sí que estaban las portavoces de Sanidad de los grupos mayoritarios. Pero eso no le parece suficiente a Unzué: "Cerró el acto el Ministro de Servicios Sociales, pero el resto de experiencias que contamos en las tres horas anteriores sólo contó con la presencia de una diputada que creo que fue la única que estuvo desde el primer minuto hasta el último". Le han preguntado si el ministro, Pablo Bustinduy, le había dicho algo: "No, no, no hablé con él". La presidenta Congreso con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, sí que les saludó aunque "tenía otras ocupaciones pero por lo menos nos citó un poco antes de las diez y le saludamos".

Unzué no escondía su decepción con los político: "En cierta manera su comportamiento es el que ha dado pie a esta noticia. Y no es lo ideal. Esperábamos que haciendo este esfuerzo de ir allí, esfuerzo económico y físico, porque había gente de Asturias, Andalucía, Galicia, con todo lo que esto conlleva. Era un riesgo que asumíamos para que vieran la realidad, que es cuando el que tiene un mínimo de humanidad queda impactado y busca ayudarnos".

Son muchos los que han apoyado al ex guardameta, entre ellos Paco González: "Los políticos se dedican a hacer política no a resolver los problemas de la gente. La política es luchar por ocupar cargos", ha asegurado. "Es un bochorno de los más grandes de la política española".