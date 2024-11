El piloto que no puede contener las lágrimas al mandar un mensaje a Valencia: "Ha muerto mucha gente"

Fueron muchos los guiños de solidaridad con los afectados de la DANA en Valencia y en otros puntos de España los que se vieron durante el GP de Malasia. David Alonso consiguió su decimotercera victoria del año en Moto3 y en la vuelta de honor paseó una bandera de la Comunidad Valenciana, la sede de su equipo, el Aspar Team, y uno de sus hogares, porque pasa mucho tiempo allí.

Arón Canet certificó el subcampeonato de Moto2 y se emocionó mandando un mensaje en valenciano a sus paisanos a través de las cámaras de Dazn. Reconoció que había sido un fin de semana muy complicado para él, y no por lo deportivo, sino por lo humano, por el sufrimiento de no poder estar cerca de los suyos. "Ha muerto mucha gente, al final estás aquí y duele mucho. Intentas aislarte pero no se puede. La terreta la tengo en el corazón. Quería conseguir un podio por ellos pero finalmente he decidido no caer para asegurar el subcampeonato del mundo", empezaba Arón.

"Quiero mandar mi máximo apoyo a mi tierra, a Valencia, a todos los que habéis perdido todo y a todos los que ahora nos faltan. De verdad lo siento mucho, somos el mejor pueblo del mundo y de verdad que vamos a salir adelante", continuaba ya pasándose al valenciano y realmente emocionado, con lágrimas en los ojos.

Jorge Martín subió al podio con la bandera valenciana tras su segundo puesto en la carrera larga de Sepang, donde dio un pasito más hacia el título de MotoGP. El campeonato no va a poder terminarse en Cheste, pero el pueblo valenciano está muy presente en el "paddock" del campeonato, y todos tienen claro que en Montmeló dentro de dos semanas van a correr por y para los damnificados de la DANA.