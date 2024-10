Las polémicas palabras de un entrenador español: "Si van contra mi club lo reviento y si puedo lo mato".

El fútbol es un deporte plagado de polémicas extradeportivas, donde muchos comentarios tapan por completo a esencia de los valores del fútbol. El último hecho en relación con esto lo protagonizó Luis Óliver, técnico del Badajoz que milita en Tercera RFEF. El equipo extremeño ganó su último partido y jugará contra el Extremadura un derbi cargado de recuerdos.

"Sabe muy bien la victoria, pero me da pereza saber el escándalo que se va a formar esta semana con el derbi. Desde que estoy aquí solo esta semana que hemos perdido y nos han recortado distancia los rivales es la única semana que he tenido", afirmó.

Lejos de que las declaraciones de Luis Óliver quedasen ahí, el técnico del Badajoz siguió su discurso: "Me da igual que me insulten, pero no voy a dejar que desde fuera nos machaquen. El que vaya contra el club, los jugadores o contra mí lo reviendo y si puedo lo mato", afirmó. Unas palabras cuanto menos polémicas al usar términos bastantes fuertes como el verbo matar.

Hasta la fecha se desconoce si esta declaración tendrá consecuencias por parte de la RFEF. Mientras tanto, el Badajoz sigue líder en Tercera RFEF y es el máximo favorito para ascender y volver así a Segunda RFEF. El equipo extremeño está en un momento clave de cara a su futuro, puesto que vivieron una crisis difícil con el descenso durante la anterior campaña.