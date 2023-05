El polémico tuit de un ex futbolista sobre Desokupa en Barcelona

Barcelona ha vivido hoy dos manifestaciones en las que los Mossos d'Esquadra han tenido que emplearse a fondo para evitar que se encontrasen. Así, centenares de seguidores de Desokupa se han dirigido haciaBonanovas en Barcelona, entre gritos de "a por ellos", hasta que la policía les ha impedido avanzar hacia las casas ocupadas del Kubo y la Ruïna.

Los manifestantes, con el líder de Desokupa, Daniel Esteve, a la cabeza, han subido en grupo por la calle Muntaner de Barcelona hasta la plaza Bonanova, donde los Mossos d'Esquadra ya habían aislado a un grupo de personas concentradas desde las 19.00 horas en contra de los okupas para garantizar un perímetro de seguridad.

Entre insultos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y vítores al líder de Desokupa -"Daniel, presidente"-, los manifestantes antiokupas han clamado por el desalojo de los "squatters" que viven en el Kubo y la Ruïna, a los que han llamado "ratas" y "cucarachas".

Los Mossos d'Esquadra, que han diseñado un dispositivo especial para prevenir altercados entre manifestantes de signo antagónico, les han impedido acceder a la plaza de la Bonanova.

La manifestación ha provocado gran ruido mediático y la opinión de casi todo el mundo en las redes sociales. Entre ellos, el ex futbolista Tote, que jugó en el Real Madrid, Atlético o Valladolid. "A ver qué me enteré yo, desokupa va ayudar a las familias para recuperar sus casas y lo que hacemos es no dejarles entrar en nuestras ciudades? 🤦‍♂️ bastante bien estamos con los tontos que tenemos en este país es increíble", ha escrito, respondiendo a un tuit de Fonsi Loaiza.

En paralelo a la manifestación de Desokupa, cerca de un millar de personas han marchado desde la plaza Lesseps en dirección a la de Bonanova en una manifestación de apoyo a los okupas, protesta que la policía trata de encapsular para evitar incidentes.