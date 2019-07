Rapinoe vuelve a atizar a Trump

Megan Rapinoe vuelve a escena. La reciente campeona del mundo con EEUU y mejor jugadora del torneo, acudió ayer a un programa de la CNN y volvió a lanzar un mensaje al presidente Donald Trump.

"¿Irías si tu equipo va a la Casa Blanca?", le preguntó el presentador. "Yo no iría y tampoco mis compañeras con las que yo he hablado. Hemos trabajado muy duro por construir, por las cosas por las que luchamos y por nuestra forma de vivir", le contestó una tajante Rapinoe que durante el mundial confesó que no "iría a la jodida Casa Blanca".

Pero la cosa no sólo quedó ahí, sino que la capitana de las barras y estrellas tenía un nuevo recado para Trump. "Tu mensaje excluye a las personas. Usted me excluye a mí, excluye a las personas que se parecen a mí, excluye a las personas de color, excluye a los estadounidenses que quizás lo apoyan. Puede que Estados Unidos sea bueno para algunas personas ahora mismo, pero no para el resto de estadounidenses”.