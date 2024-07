Las reacciones más sorprendentes de la prensa mundial al España-Inglaterra

El España-Inglaterra será la gran final de esta Eurocopa. Ambas selecciones experimentaron un camino contrario hasta llegar a la última cita. En primer lugar, los pupilos de Luis de la Fuente llegan invictos y practicando el mejor fútbol de todo el torneo. Por su parte, los ingleses han ido salvándose a pulmón de cara partido y su entrenador está en la cuerda floja por las malas sensaciones del equipo. A nivel de prensa, The Athletic también opina que España es la gran favorita a la victoria final, pero pide que no subestimemos a Inglaterra: "España es la selección más completa que hemos visto en el torneo. Es un equipo vibrante y emocionante que se caracteriza por su creatividad y por su brillantez a la hora de atacar. No obstante, el equipo de Southgate ha mejorado en cada partido durante la fase eliminatoria. Por lo tanto, España será la favorita, pero no se debe subestimar a esta Inglaterra que está mejorando". The Guardian asegura que Inglaterra tiene una resiliencia profunda que no debe subestimarse: "Después del gol de Bellingham contra Eslovaquia y la heroica tanda de penaltis contra Suiza, aquí se produjo el último acto de fe".

Roy Keane afirmó en Sky Sports que "a veces las cosas están escritas en las estrellas". "España ha sido el mejor equipo, el que ha jugado mejor al fútbol, pero parece que está pasando algo. Parece que los astros se están juntando a favor de Inglaterra y eso genera confianza", aseguró.

Por su parte, el diario Express afirma que España ya ganó a Croacia, Italia, Alemania y Francia y que cuentan todos sus partidos por victorias. "Ahora deben asegurarse de que la conclusión de este partido sea completamente distinta a la aquel entonces".

"Es como si estuviéramos presenciando la génesis de la segunda gran selección española de este siglo. Hay dos Inglaterras en esta Eurocopa. Está el equipo que lucha contra defensas de bloque bajo y el que prospera cuando se le da el tiempo y el espacio necesario para expresarse. Y España no defenderá. Eso lo convierte en un gran aliciente para nuestra selección, porque jugadores como Phil Foden no han hecho más que mejorar con cada partido. Por lo tanto, España es la gran favorita, pero hay algunos medios que confían en la calidad individual de algunos de sus jugadores para romper la defensa española. Bajo su punto de vista, el hecho de que España deje jugar a Inglaterra puede dejar la puerta abierta a que jugadores como Foden o Saka puedan acabar dando la sorpresa", dicen desde medios más locales.