El Real Betis la vuelve a liar en redes con la renovación de Aitor Ruibal

Desde hace unas semanas, el Real Betis se ha situado a la vanguardia del marketing y la comunicación digital por su original forma de anunciar las novedades que ocurren en torno al club. Si ya fue aplaudida su forma de anunciar el fichaje de Vitor Roque evocando al añorado PC Fútbol, esta vez no se han quedado a la zaga.

El Betis ha hecho oficial la renovación de su capitán, Aitor Ruibal, hasta 2028. Sin tener números de crack, el extremo catalán se ha ganado a la afición verdiblanca por su entrega y compromiso con el escudo de las 13 barras. Y la manera de anunciar este nuevo compromiso ha sido, otra vez, de lo más peculiar.

Imitando la cabecera de la serie 'The Office', el club sevillano ha usado prácticamente a la mitad de su plantilla para el vídeo en el que recrea el ambiente de la popular ficción bajo el nombre 'The Betis Office'. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar, especialmente con momentos como el que protagoniza Héctor Bellerín.

Los usuarios de las redes sociales vuelven a hacer la ola. Desde mensajes como "me vais a obligar a hacerme aficionado del equipo" hasta un "sois los mejores en esto" o quien define la creación como "una maravilla".

Ruibal acumula 134 partidos con la camiseta del Real Betis, con nueve goles, y fue parte de la plantilla que levantó la Copa del Rey tras derrotar al Valencia en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, hace ahora dos años.