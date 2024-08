Real Madrid: Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrygo y una media de edad que da miedo

En la jugada del segundo gol del Real Madrid en la final de la Supercopa participaron los cuatro «magníficos». Rodrygo se encargó de robar la pelota en la banda derecha, le puso el balón a Vinicius, que dentro del área buscó a alguien en el segundo palo. Allí estaba Bellingham, que controló, levantó la cabeza y esperó un par de segundos a que Mbappé tirara el desmarque. Le dejó el balón perfecto para que el francés marcara por la escuadra su primer gol con el Real Madrid. Los cuatro lo celebraron juntos para confirmar que por su puesto que pueden jugar juntos, por si alguien lo había dudado.

Ancelotti lo tiene clarísimo y en la apertura de la temporada colocó a los cuatro en el once titular, a pesar de que sólo hubieran entrenado un puñado de veces después de las vacaciones. En la primera parte le costó bastante al Real Madrid y algunos ya añoraban la claridad de Kroos para sacar la pelota y pedían varios cambios al descanso. Ancelotti no movió nada, únicamente esperó a que las piezas se ajustaran y la Atalanta bajase un poco en sus marcajes individuales. «En la segunda parte el rival ha pagado el cansancio y hemos tenido más espacios. Cuando el partido se ha abierto un poco ha aparecido la calidad que tenemos arriba», decía el entrenador del Real Madrid, al que sólo le preocupa encontrar el equilibrio entre la seguridad defensiva y el potencial de sus delanteros.

Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Bellingham tuvieron su primera gran noche juntos y algunos se acuerdan de aquel Real Madrid con Bale, Benzema y Cristiano, pero Ancelotti no ve fácil compararlos. «Lo hablaba con mis ayudantes el otro día y es complicado comparar con 2014. Entonces el equipo era fantástico arriba con Bale, Benzema y Cristiano, eran excepcionales como lo son los de ahora. Lo que no cambia es la calidad, la teníamos hace diez años y la tenemos ahora», aseguraba.

Para que Mbappé pueda tener hueco, Bellingham va a tener que dar un paso atrás en cuanto a su posición, un poco más lejos del área y formando parte del centro del campo. En la final de la Supercopa mostró que no hay problema en eso para él, fue elegido el MVP del partido y su segunda parte fue casi perfecta. «Para mí no es importante dónde juegue, el año pasado no era delantero. Esta noche he caído mucho a la izquierda y he flotado en esa demarcación. El fútbol fluye y dependiendo del momento estoy en un sitio o en otro. Me siento cómodo jugando en cualquier posición, sólo quiero ayudar al equipo. Es más fácil marcar goles si estás más cerca de la portería, y este año quizá me tenga que adaptar a otra cosa, pero está bien, lo importante es el equipo», explicaba el inglés, que mostró su sintonía sobre el césped con Mbappé. «Es genial jugar con alguien así. Ya me parecía increíble, pero ahora veo su calidad y su velocidad mucho más de cerca. Es un líder sobre el campo, la gente llevaba tiempo hablando de que iba a venir y parece que lleve más tiempo. Le hemos dado la bienvenida al vestuario como hemos hecho con todos», añadía.

Vinicius volvió a ser el que dinamitara el partido con una jugada en la que rompió la cintura a Djimsiti y a Hien, para llegar a la línea de fondo y regalarle el gol a Valverde. El brasileño sigue creciendo y ahora está, incluso, mejor rodeado que el curso pasado.

[[H2:23’2 de media de edad en la delantera]]

Ninguno de los cuatro jugadores más ofensivos de la primera alineación de la temporada del Real Madrid tiene más de 25 años, y la media de edad entre todos es de 23,2. El mayor es Mbappé, con 25, y le siguen Vinicius con 24, Rodrygo con 23 y Bellingham con 21. En el banquillo esperan Brahim, que acaba de cumplir 25, y Arda Güler, que sólo tiene 19. El turco entró unos minutos al final del choque ante la Atalanta y ha dado varios pasos adelante en lo físico y en lo futbolístico. Su calidad va a ser importante para dar fluidez cuando los partidos se atasquen.