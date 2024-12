El recadito del delantero del United tras vencer en el derbi de Manchester: “El Óscar es para…”

El derbi de Manchester del domingo supondrá sin duda un punto de inflexión para ambos equipos de cara a lo que resta de temporada en la Premier League. Los de Guardiola parecen no levantar cabeza, y es que han conseguido ganar tan solo uno de los once últimos partidos que han disputado entre todas sus competiciones. Por su parte, el Manchester United saldrá muy reforzado después de conseguir la victoria gracias a una gran remontada en casa del eterno rival.

A pesar de la mala racha de resultados que atraviesan los de Guardiola, la afición del Manchester City decidió apoyar de forma unánime al equipo antes de enfrentarse el pasado domingo al United en el Etihad Stadium. Los derbis de Manchester son sin duda unos de los partidos marcados en rojo en el calendario por los aficionados al fútbol inglés. Los enfrentamientos entre estos dos equipos del norte de Inglaterra siempre prometen, y el del pasado domingo no defraudó. El Manchester United consiguió darle la vuelta al gol inicial de Gvrdiol para lograr una remontada histórica en poco más de dos minutos en los instantes finales del encuentro.

England Premier League - Manchester City vs Manchester United DPA vía Europa Press Europa Press

Los jugadores del Manchester United no pudieron ocultar la euforia que sentían en esos momentos. Los goles de Bruno Fernandes y Diallo dejaron helados a los aficionados locales, haciendo que el silencio reinara durante algunos minutos en las gradas del Etihad Stadium. Aunque si hay alguien que no decidió quedarse callado fue precisamente Rasmus Hojlund,quien no dudó el aprovechar para lanzar un dardo a su rival tras finalizar el encuentro.

Así se ha reído Hojlund de su rival del Manchester City

La rivalidad entre los jugadores de City y United siempre ha existido, y es algo que no parece que vaya a cambiar con el paso de los años. Sus clubes son dos de los equipos más importantes del país, lo que sumado al hecho de ser vecinos hace que sus enfrentamientos sean siempre uno de los partidos más calientes de la temporada en la Premier League. En este último derbi de Manchester, Rasmus Hojlund y Kyle Walker fueron los protagonistas de una de las jugadas mas surrealistas del partido.

Ambos jugadores recibieron cartulina amarilla en la primera mitad después de enfrentarse cara a cara sobre el terreno de juego. Fruto de la tensión del encuentro, es Hojlund quien decide acercarse hasta la posición de Walker para reclamarle una acción, colocando su frente junto a la de su rival. Es entonces cuando Walker decide caer de forma dramática al suelo fingiendo una gran agresión por parte del delantero del Manchester United. El danés no ha dudado en criticar a su rival por esta acción, y ha escrito en redes sociales: “Manchester es roja. Qué actuación tan brillante, pero el Óscar va para…”. Unas declaraciones que el delantero de los diablos rojos ha acompañado con la imagen de su polémico choque con Walker.

La respuesta de Walker

El defensor del Manchester City no tardó en responder a su rival en redes sociales. Al igual que lo había hecho el delantero danés del United unos minutos antes, Kyle Walker decidió abrir su cuenta de Instagram para colgar una historia con la que reaccionaba a la publicación del jugador de los diablos rojos. “Inaceptable”, sentenció el del City. Una reflexión que acompañó con la imagen que el propio Hojlund había colgado previamente en su cuenta de esta red social.

Al defensor del Manchester City no parece haberle sentado nada bien que su rival haya decidido continuar con su pique fuera de los terrenos de juego. Ambos jugadores protagonizaron varios choques durante el partido, lo que hizo aumentar la tensión entre ellos a medida que avanzó el mismo. Sin embargo,, lo que le ha llevado a reaccionar de esta forma al ver que el jugador del United continuaba añadiendo leña al fuego en su particular enfrentamiento con Walker.