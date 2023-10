Las redes rescatan una goleada de un equipo cadete para humillar al fútbol femenino

El Ayuntamiento de Getafe junto con el Getafe CF ha tomado la decisión de cambiar el nombre del estadio Coliseum Alfonso Pérez a únicamente ‘Coliseum’, tras las declaraciones del ex jugador el pasado lunes.

“Creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación”, afirmó.

“Han evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre”, añadió.

Las reacciones fueron varias. Por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró muy crítica con todo lo que se ha formado en torno al ex futbolista.

“La dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano ex jugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder”, publicó en sus redes. Además, aseguró que si se cambia el nombre del campo espera que sea por motivos económicos y no ideológicos.

Por el contrario, la alcaidesa de Getafe, Sara Hernández, ha sido especialmente dura con las afirmaciones de Alfonso Pérez.

“La igualdad no es tener nuestro espacio. Muchas jugadoras y mujeres han luchado durante toda su vida para alcanzar unas condiciones laborales mínimas que todavía están lejos de ser igualitarias”, explicó.

Este asunto ha sido uno de los más comentados en redes a lo largo de la semana. Muchos usuarios, en relación a este tema, han tratado de ridiculizar el fútbol femenino rescatando la goleada que se produjo hace dos años entre el equipo cadete del Athletic de Bilbao y el conjunto femenino. Los cadetes vencieron por un abultado resultado de 6-0.

“La noticia es de hace dos años, pero seguro que se enfrentan hoy día y pasaría lo mismo”, apunta un usuario en redes. A lo que otro se pregunta: “¿Van a cobrar lo mismo los cadetes que las jugadoras de la primera división feminista?".