La reflexión autocrítica de Isco: "No tuve la fuerza mental para revertir la situación"

Isco Alarcón habló con Jorge Valdano en una charla reflexiva, donde dejó muchos titulares. "No sé muy bien lo que pasó. Nadie fue claro conmigo, quizá no... es que no... Con Solari, jugué un partido de Copa del Rey y, luego, minutos sueltos, 10 minutos... y, entonces, yo no sabía cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal y, bueno, me vine abajo", dijo.

"Sí, mucho. Al final, eso te lo da el tiempo, ¿sabes? En ese momento, estás cabreado con todo el mundo, todo te parece mal... ¿El tiempo y la terapia? Sí, sí, claro. Pues eso, cuando estás en esa situación, nada es culpa tuya, 'este es un tal', echas balones fuera constantemente y el tiempo te da la perspectiva de ¿qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, por qué no luchaste más?", admitió.

"Ahora, reconozco que, en ese momento, perdí un poco la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero y es algo que ya había hecho anteriormente; entonces, me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había revertido otras veces. El que más se arrepiente soy yo y claro, lo digo ahora que ha pasado mucho tiempo, ahora que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño, pero, como te digo, en ese momento, estaba peleado con todo el mundo, le echaba la culpa a Menganito, a Fulanito y tal y me sentía una víctima y no lo era", afirmó.

El madridismo le agradeció después de estas palabras todo el esfuerzo que hizo durante esos años de carrera.