El extraño vídeo viral de Flick: "Su voz parece la de Bob Esponja"

El Barça de Flick va como un cohete. La prueba de ello es que es el líder de la Primera División y solamente conoce la victoria. Todavía es pronto para sacar conclusiones, pero la realidad es que, de momento, la puesta en escena del equipo está siendo muy positiva. El entrenador culé dio con las teclas correctas para volver a hacer un equipo equilibrado y compacto que ataca y defiende a la perfección.

Y es que, esta plantilla parece diferente a la del año pasado pero es casi la misma, a excepción de algún retoque puntual como es Dani Olmo. Lo que ocurre es que el rendimiento individual de los jugadores se está viendo mejorado en cada aspecto del juego. Y es ahí, donde la mano dura de Flick cobra protagonismo. El alemán también mejoró el físico del equipo que ya no llega cansado a los minutos finales de partido.

Flick también está siendo tendencia a raíz de un vídeo cuanto menos curioso, donde le han doblado la voz y los fans apuntan a que se trata de un dibujo animado. En las imágenes se escucha una voz infantil que generó la risa de los amantes del fútbol.

"Es Bob Esponja...". "Sin palabras, es que es lo más random que he visto hoy...". "No me explico esto...". "Por favor, hagan algo...", fueron algunas de las respuestas más divertidas a un tuit que superó la barrera de los 1.000 RT y que protagonizó un momento divertido que se queda como anécdota.

El Barça también quiere dar un paso de gigante en la Champions League, donde busca posicionarse con los mejores después de unas malas temporadas en las que cayó a la Europa League.