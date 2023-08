La reivindicación de Álvaro Martín, doble campeón mundial, por el maltrato a la marcha: "Está en riesgo, pero la vamos a salvar"

Álvaro Martín cruzó la meta en primer lugar, oro en 35 kilómetros marcha, y el esfuerzo fue tan grande que tuvieron que ayudarle a dar unos pasos. Casi ni podía caminar después de haberlo hecho un rato antes más rápido que nadie. En quien se apoyó el marchador español es en Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), según el vídeo difundido por José Manuel Amorós, de “Relevo”.

Es una imagen simbólica, porque no son los mejores amigos. “La marcha está en peligro”, afirma Álvaro, el doble campeón del mundo, pues el pasado sábado también se impuso en los 20 kilómetros. Se la está acorralando: se quitaron los 50 kilómetros, distancia mítica, porque era muy larga, difícil de seguir por televisión... Se pusieron los 35, pero en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya no va a haber 35. El Comité Olímpico Internacional y World Athletics están maltratando esta disciplina del atletismo y Chapado, aparte de presidente de la RFEA, es desde hace poco vicepresidente de World Athletics y en la marcha española consideran que no está haciendo todo lo que puede por defenderles, pese a ser los que más medallas han dado al atletismo español históricamente. Ha habido varias reuniones y pocas conclusiones.

El maltrato es tal que hasta hace apenas unos meses no estaba claro qué prueba iba a acompañar a los 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos del próximo verano, una vez desaparecidos los 50 kilómetros y descartados los 35. Se ha improvisado una maratón mixta, con un hombre y una mujer, que tendrán que hacer relevos después de andar 10 kilómetros y algo, con el problema de que no saben cómo va a reaccionar el cuerpo tras un parón tan largo, al volver a arrancar después del esfuerzo, porque no hay competiciones para comprobarlo. Es casi experimental. “No hay cuatro relevistas, hace cada uno de 20 kilómetros. Primero diez, tienes que parar 40 o 45 minutos y haces otro relevo de 10. La parada es muy larga. Como entrenador me da inquietud por saber cómo un atleta va a recuperarse; en frío muchas veces muscularmente está peor, y si hay que hacer una recuperación activa durante 40 minutos puede ser tan excesivo que te quedes vacío. Realmente todos somos novatos en esto”, explica Jacinto Garzón, el entrenador de María Pérez, la flamante doble campeona del mundo en Budapest.

"Lo que pedimos es que nos den unas disciplinas, un formato, unas distancias y tiempo para trabajar"

“En España se va a hacer una prueba Abierta en la que vamos a probar a nuestros deportistas, nacionales e internacionales, para ver cómo se adaptan a esto”, prosigue Jacinto, y reivindica: “De cara al futuro, en caso de que el relevo mixto funcione bien, y por mí que funcione cualquier distancia para nuestra disciplina y que tengamos dos, aunque prefiero una larga, entendiendo como larga 35 o la propia maratón de marcha; pero yo creo que el futuro si se confirma el relevo pasa por que haya cuatro relevistas”, continúa Garzón. “Nosotros somos unos mandados y nos vamos a adaptar. Lo que queremos es que nos den un reglamento, que nos den unas distancias, un formato y tiempo para trabajar. Pero que no sean cambios muy bruscos en poco tiempo, porque entonces sentimos que se ningunea nuestra disciplina y sentimos que se tambalea; una disciplina que transmite los valores del caminar, que es la actividad física más practicada del mundo”, insiste. "Hasta ahora las normas estaban hechas desde el comienzo del ciclo olímpico, pero en los últimos dos años nos hemos acostumbrados a tener muchos cambios y noticias en nuestra disciplina”, concluye el técnico de María Pérez. La granadina ha preparado en este Mundial el 35 kilómetros, donde tiene el récord del mundo, preparando el 20, sólo metiendo alguna vez un 10 por ciento más del volumen. “Queríamos que siguiera siendo rápida para el 20”, explica su entrenador. Porque el 20 es la distancia olímpica segura, de momento.

Tanto cambio, tanta modificación, hace pensar al mundo de la marcha que el objetivo final es directamente quitarla del programa olímpico. Están juntos todos, en España y fuera. "Tras el campeonato tenemos que hablar con otros marchadores y vamos a intentar reunirnos para ver qué podemos hacer. No me quiero centrar en ello pero nuestra disciplina está en riesgo. Lo vamos a salvar, no me cabe duda. Nos vamos a dejar la piel y no sólo España sino el resto de países", confesó Álvaro Martín tras su segundo éxito. “Espero que la comunidad del atletismo mundial razone y vea que la marcha, igual que otras disciplinas del atletismo, son de larga distancia, siguen siendo espectaculares, no se puede comercializar todo, también hay unos valores intrínsecos”, añade Garzón.