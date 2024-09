Riquelme entra en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Juan Román Riquelme es una de las leyendas vivas del fútbol internacional. Supo brillar con los colores de Argentinos Juniors, Boca Juniors, FC Barcelona, Villarreal y su selección, Argentina. Después del retiro decidió seguir vinculado al fútbol, ocupando cargos directivos dentro de uno de los clubes más queridos para él y en donde es ídolo: Boca Juniors.

Entre su carrera como jugador y en cargos administrativos suma un total de 22 títulos: 3 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental, 1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos, 1 Copa del Mundo Sub'20, 1 Sudamericano Sub'20, 7 Ligas Argentinas, 5 Copas Nacionales de Argentina, 1 Recopa Sudamericana, 1 Torneo Esperanzas de Toulón y 1 Copa Intertoto. Toda una trayectoria cargada de éxitos.

Gracias a su importante aportación al mundo del futbol, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional junto con otros 17 exfutbolistas, en un evento que se realiza de manera anual y que en esta edición se llevó a cabo en el Teatro del Bicentenario de la ciudad de León, México.

"Es un privilegio estar acá. Yo soñaba ser futbolista nomás, desde chiquito. Quería comprarle la casa a mi mamá. Era lo único que quería desde chiquito. Soñaba con eso. No tenía otra cosa en la cabeza. Sentía que de esa manera le podía cumplir", expresó al subir al escenario para recibir su reconocimiento.

Luego rompió en llanto y expresó que: "Pasó el tiempo y, el 10 de noviembre del 96, tuve la suerte de debutar en Primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida. Esa es la verdad. Yo pensé que jugar al fútbol era solamente eso: patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase. Cuando pasó el tiempo, me di cuenta que no. Que la gente te saludaba, te daba cariño... Empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad y fue fabuloso. No lo imaginaba".

"Que la gente te dé cariño es maravilloso. Que estés en otro país y la gente sepa tu nombre es increíble. Solamente decirles gracias. He disfrutado mucho de esta fiesta. Tengo a mi hermano por ahí, que debe estar contento, y mi mamá también. Muchas gracias y felicidades", así concluyó su breve discurso.

Nuevos integrantes del Salón de la Fama

Junto al histórico '10' argentino, fueron reconocidos otros diecisiete jugadores que marcaron una era y dejaron un gran legado en el mundo del fútbol. Deportistas que por su trayectoria e influencia al balompié han portado la bandera no solo de sus selecciones sino de los diferentes clubes en los que militaron: