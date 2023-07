Riqui Puig recrimina a Xavi su actitud: "No hubo un buen trato"

Riqui Puig repasó varios temas de actualidad, especialmente sobre su pasado en el Barça. El exazulgrana, ahora jugador de los Galaxy, se mostró contundente. "Ya llevo un año. Una ciudad impresionante, el fútbol totalmente diferente. Estoy muy cómodo, aunque hay mucho tráfico. Me cuidan mucho. Vine buscando minutos y confianza y los estoy teniendo. A nivel personal muy contento, a nivel colectivo nos está costando un poco. Antes de acabar la temporada ya me dijo Xavi que no contaba conmigo. Con Laporta era diferente. Él siempre decía que era de futuro, que me quedase pero no me iba a quedar en un club donde no me quisiera el entrenador. No hubo un buen trato porque no me dejó entrenar las primeras semanas. Si tengo contrato, no me puede prohibir entrenar y eso es lo que me molestó más. Entonces, rápidamente tomé una decisión y cambié y encontré una salida. Me llamó dos veces para ir a Qatar, había buena relación entre las familias porque son de Terrassa".

"Intento seguir todos los partidos. El club va mejorando económicamente y eso se nota. Merece ganar LaLiga, competir en Europa... Con la plantilla actual pueden hacer muchas cosas. Tengo dos años más, pero al final de año igual tomo una decisión. Soy muy competitivo. Ahora con la llegada de Messi, Busquets y Alba la liga va hacia arriba. Me sentaré también con el Galaxy. Yo vine aquí a ganar títulos. Con Busi y Jordi hablo cada semana con ellos. Tengo muchas ganas de jugar contra antiguos compañeros. Creo que se lo pasarán muy bien y se adaptarán muy bien", afirmó.

"Oriol lleva muchos años fuera del club, yo sólo uno. Ahora no pienso en ello. Es mi club desde pequeño pero ahora tengo otras cosas en la cabeza", dijo sobre su posible regreso en el futuro.