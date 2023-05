Riqui Puig es insultado gravemente tras marcar un gol 'a lo Maradona'

Riqui Puig fue tendencia en Estados Unidos. Primero por fallar un penalti en el partido de Los Angeles Galaxy y después por dejar una obra de arte que sirvió para ganar a Los Ángeles FC (LAFC). Su golazo recuerda y mucho a lo que hizo Maradona en el Mundial ante los ingleses. Sin duda, un jugadón donde los regates y la definición son una auténtica delicia. Eso sí, su celebración fue cuanto menos polémica llena de rabia y quitándose la camiseta. Los aficionados rivales le respondieron tirando diferentes objetos al campo. Chiellini, jugador de Los Ángeles, le llegó a llamar payaso.

Las palabras de Chiellini no fueron la única falta de respeto. En redes sociales, un gran sector de la afición de Los Ángeles estalló contra Riqui por celebrar de esa manera su gol. El ex futbolista del Barça quería reivindicarse y no encontró una mejor manera que esa para poner a los suyos por delante en el marcador.

Su salida del Barça fue cuanto menos debatida. "No había visto nunca, lo de dejar jugadores en Barcelona y no ir a la gira con ellos, a lo mejor entiendo la situación del club y que quieran presionar a sus jugadores para irse, pero se puede hacer de otra forma. Sentí decepción, y más después de siete años en el club. Estar en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban aquí jugando partidos, a mi me dolió muchísimo. Es una situación complicada, a veces hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta decisión y no la comparto", dijo Rique Puig cuando salió del club culé.