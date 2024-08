Sinner se carga antes del US Open a sus fisios implicados en el positivo en Indian Wells

La primera medida adoptada por Jannik Sinner tras hacerse público su doble positivo por clostebol en el pasado torneo de Indian Wells ha sido despedir a su equipo de fisioterapeutas. El tenista italiano, que fue declarado inocente, no contará por tanto ni con Giacomo Naldi ni con Umberto Ferrara para el Abierto de Estados Unidos.

Sinner, sin embargo, ha estado trabajando con ellos en torneos posteriores al Indian Wells en el que dio positivo en marzo y que se le notificó en abril. Naldi le dio un masaje muscular sin guantes y le infiltró de manera transdérmica la sustancia prohibida, presente en sus manos al haberla utilizado para curar una herida.

La última vez que se vio al equipo al completo fue en el pasado Wimbledon, en el que tanto el número uno del mundo como su equipo sabían que su caso lo estaba manejando ya la Agencia Internacional de Integridad de Tenis (ITIA), algo que no impidió que siguiera jugando con normalidad y motivo que ha suscitado quejas en el mundo del tenis.

La ITIA sí suspendió provisionalmente al jugador tras los dos positivos que dio: "Tras cada prueba positiva, se le aplicó una suspensión provisional. En ambas ocasiones, Sinner apeló con éxito la suspensión provisional y, por lo tanto, ha podido seguir jugando", según apuntó el organismo independiente de la ATP.

"Por supuesto no es ideal (lidiar con esto) justo antes de un Grand Slam, pero sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", apuntó Sinner en conferencia de prensa en Nueva York.

En su primera aparición ante los medios, el italiano afirmó: "Estoy feliz de que finalmente se sepa porque es también un poco un alivio para mí y para mi equipo (...). Obviamente la preparación para este torneo no ha sido perfecta por ciertas circunstancias. Pero ya está ahí fuera. Es algo que estaba esperando: el resultado".

Sinner confirmó el despido de Giacomo Naldi y Umberto Ferrara. "Ahora, debido a estos errores, no me siento seguro para continuar con ellos. Lo único que necesito ahora es algo de aire limpio. He pasado por muchas dificultades en los últimos meses. Estaba esperando el resultado y ahora necesito algo de aire limpio", dijo.

Además, Sinner apuntó que colaboró en todo momento con las autoridades en este largo proceso y detalló cómo fue el momento en que dio positivo en Indian Wells. "Cuando nos informaron que había dado positivo, lo primero que intentamos averiguar era qué sustancia había sido. Umberto supo inmediatamente que había sido el spray y, sabiendo cómo había llegado a mi cuerpo, fuimos de inmediato de vuelta (a las autoridades) y les explicamos cómo había sucedido todo. Y esa fue la razón por la que tuve la oportunidad de seguir jugando (...). La razón por la que pude jugar (estos meses) fue porque sabíamos qué sustancia era y cómo había entrado en mi cuerpo (...) Creyeron en mí y en nosotros y por eso pudé jugar", afirmó.

Pese a estar convencido de su inocencia y de ser "un jugador limpio dentro y fuera de la pista", Sinner reconoció que estaba "preocupado" por todo este asunto. "Por supuesto que estaba preocupado porque era la primera vez y espero que sea la última que estoy en esta situación", admitió antes de recalcar que la cantidad de sustancia detectada en su cuerpo era bajísima.

Respecto a la posible frustración o el enfado de otros tenistas que hayan pasado por algo similar pero que recibieron una sanción, Sinner dijo que todos afrontan "el mismo proceso" y que no hay atajos por estar en un puesto o otro del ránking. "Sé a veces de la frustración de otros jugadores. Pero quizá la razón por la que fueron suspendidos es que no sabían exactamente de dónde venía y cuál era la sustancia (...). Nosotros lo supimos de inmediato y eramos conscientes de lo que había sucedido", comentó.