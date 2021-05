Deportes

Garbiñe Muguruza se ha despedido de Roland Garros por primera vez en primera ronda. Su verdugo fue Marta Kostyuk. La ucraniana de 18 años y número 77 del mundo se impuso en dos sets por 6-1 y 6-4 después de una hora y media de partido. La campeona en 2016 no llegaba a París en las mejores condiciones posibles después de sufrir problemas físicos durante la gira europea sobre tierra batida.

El partido arrancó torcido para la española. En apenas un cuarto de hora se encontró con un 3-0 en contra que ya fue imposible de enderezar, pero lo peor estaba por llegar. Garbiñe pareció rehacerse en el arranque de la segunda manga. Se llegó a poner 3-1, pero ahí se esfumó. Intentó mover a Kostuyk, pero la ucraniana lo devolvió todo y encadenó cuatro juegos seguidos. La clave del partido estuvo en el séptimo juego del segundo set. Garbiñe se situó 40-0, pero fue incapaz de resolver su servicio. Kostyuk fue un muro y la española, pese a que salvó las dos primeras bolas de partido, terminó desesperada.

La campeona en 2016 ya había avisado que los problemas físicos que había sufrido en las últimas semanas la dejaban en una situación comprometida. “Desde que ha empezado la temporada de tierra batida no he estado al cien por ciento, ha sido difícil recuperarme, regresar, entrenar, es algo frustrante, porque a mi la tierra batida me gusta mucho”, aseguró antes del estreno. Garbiñe buscaba rodarse e intentar superar las primeras rondas para encontrar su mejor forma, pero Kostyuk la condenó.

Retirada de Osaka

La japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo y campeona en Australia, ha comunicado que se retira del torneo para que “todo el mundo vuelva a concentrarse” en el deporte, tras la polémica por haber sido sancionada con 15.000 dólares de multa por no acudir a una rueda de prensa oficial durante el torneo. “Creo que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire para que todo el mundo pueda centrarse de nuevo en el tenis que se está jugando en París”, anunció la jugadora en su cuenta de Twitter.

Osaka, que explicó haber sufrido episodios de depresión desde el Abierto de Estados Unidos de 2018, añadió que no pretendía ser una “distracción” y admitió que no fue lo suficientemente clara al explicar que enfrentarse a la prensa daña su salud mental, lo que le llevó a no participar en la rueda de prensa tras superar la primera ronda del torneo. La nipona va a retirarse de las pistas por un tiempo y “cuando sea el momento adecuado” quiere hablar con los organizadores del torneo para ver si sería posible facilitar la situación para los jugadores, la prensa y los seguidores.

Según Osaka, a su llegada a París se había sentido ansiosa y vulnerable y pensó que sería mejor cuidar de sí misma y no acudir a las conferencias de prensa. “Escribí en privado al torneo para disculparme y decir que estaría encantada de hablar con la prensa después, ya que los Grand Slams son intensos”, detalló. “A menudo nos hacen las mismas preguntas una y otra vez, o preguntas que siembran dudas en nuestras mentes y, simplemente, no voy a enfrentarme a personas que dudan de mí”, comentó entonces. Además, criticó a los organizadores por imponer las conferencias bajo amenaza de multa, a costa de “ignorar la salud mental” de los tenistas.