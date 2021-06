La dura crítica de Podemos a Rafa Nadal por lo que dijo en Roland Garros

Deportes

Una de las noticias de este comienzo de Roland Garros ha sido el abandono de la tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, lo que ha creado mucha polémica y una serie de críticas a Rafa Nadal.“Creo que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire para que todo el mundo pueda centrarse de nuevo en el tenis que se está jugando en París”, aseguró tras la polémica que surgió por no querer hablar con los medios de comunicación. Osaka, que explicó que sufrió episodios de depresión desde el Abierto de Estados Unidos de 2018, añadió que no pretendía ser una “distracción” y admitió que no fue suficientemente clara al señalar que enfrentarse a los medios de comunicación daña su salud mental, por lo que no participó en la rueda de prensa tras superar la primera ronda del torneo.

Al resto de jugadores les preguntaron que qué les parecía que Osaka no hablara con los medios. A Nadal por ejemplo: “Nosotros como deportistas debemos estar preparados para aceptar las preguntas y tratar de encontrar una respuesta. Entiendo a Osaka, pero por otro lado, sin la prensa, sin la gente con la que normalmente viajamos o que está con nosotros, que escribe las noticias de los logros que tenemos en todo el mundo probablemente no seríamos los atletas que somos hoy”. También su tío, Toni Nadal has sido crítico: “No seré yo quien dude de su sufrimiento, ni mucho menos quien quite importancia a cualquier problema de salud, pero me parece inaudito que si estaba afectada por tales males, no lo comunicara a la organización”, escribe en El País. “Es cuando menos sorprendente que la angustia le devenga ante los periodistas en mayor medida que ante sus contrincantes”, insiste.

Las palabras de Nadal han provocado mucho revuelo. Un:o de los más contundentes ha sido el atleta Roberto Sotomayor, que va en la lista de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales yaspirante a la secretaría general de Podemos: “Nadal: “entiendo....PERO...” escribe: ”Qué oportunidad perdida para mostrar tu sensibilidad”. Y luego añade: “Si llega a ser Federer quien hace esto, no sé yo si hubiera dicho lo mismo.

Muchos usuarios se han unido a las críticas: “Rafa Nadal es un gran tenista pero como persona deja que desear. No le gusta una mujer como seleccionadora y no apoya a Naomi Osaka por sufrir ansiedad frente a los medios desde 2018. Tampoco cree que las mujeres deban cobrar más. Mucho músculo en el brazo pero en el cerebro....”, dice un usuario.

“La perspectiva de los Nadal respecto a la ansiedad de Naomi Osaka es la propia de las tazas de mr. Wonderful: la salud mental entendida como un mérito privado, un algo independiente del contexto, un logro o un fracaso y, por supuesto, un aspecto que no acepta vulnerabilidades”, asegura otro.