Federer como pocas veces se le ha visto, cabreado con el juez de silla: “Ahora escúchame cuando te hablo”

Deportes

El duelo de segunda ronda de Roland Garros entre Marin Cilic y Roger Federer dejó una imagen inusual del suizo, muy enfadado con el juez de silla Emmanuel Joseph. No perdió los nervios, la discusión fue calmada, pero larga. Era el quinto juego del segundo set y Federer fue tranquilo a por la toalla. Una de las medidas sanitarias por la pandemia es que los recogepelotas no dan las toallas a los jugadores. Están en una esquina. El helvético fue a por la suya y Emmanuel Joseph le pitó un “warning”, una advertencia por pérdida de tiempo, cuando Cilic ya estaba preparado para sacar. No es habitual, estas advertencias se suelen pitar a los sacadores cuando agotan el tiempo que tienen para servir. Federer mostró sorpresa primero. “¿A mí?”, preguntó en la distancia. Y después se acercó para mantener una discusión en francés de varios minutos. El juez de silla le decía que tenía que ser más rápido, y el tenista contestó: “¿Me estás diciendo que soy lento?”.

L’échange entre Roger Federer et l’arbitre au changement de côté est quand même savoureux 🙃 #RG21 pic.twitter.com/5LNSCzDRvt — Clovis (@Sivolc) June 3, 2021

Se equivocó Roger al meter por medio a su rival, que daba saltitos para no enfriarse. “¿Crees que él está contento?”, le dijo Federer al árbitro. El croata se unió a la conversación, que pasó a ser en inglés. El partido continuó y el juego lo ganó Cilic, para ponerse 4-1 en ese segundo set. El primero lo había ganado el helvético. Cuando se fue a la silla, Roger siguió la discusión con Emmanuel Joseph, ahora un poco más subida de tono. “Yo te he escuchado, ahora escúchame tú a mí”, dice el ganador de 20 Grand Slams. “Me da miedo hasta ir a por la toalla”, es otra de las frases que le suelta.