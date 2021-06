Deportes

El griego Stefanos Tsitsipas vivió este domingo un terremoto de emociones. Cuando apenas faltaban cinco minutos para entrar en la pista a disputar la final de Roland Garros contra Novak Djokovic, la alegría por vivir ese momento tan especial en su carrera desapareció y la tristeza invadió a Tsitsipas al conocer que su abuela paterna había fallecido.

El propio tenista lo contó horas después de su cuenta de Instagram y en esas condiciones anímicas disputó un partido que llegó a ir ganando por dos sets a cero y terminó perdiendo por 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4.

Este es el emotivo mensaje que Tsitsipas dejó a su abuela en las redes sociales: “La vida no consiste en ganar o perder. Se trata de disfrutar de cada momento de la vida, ya sea solo o con otros. Vivir una vida con sentido, sin miseria ni abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no lo es todo. Cinco minutos antes de entrar a la cancha mi muy querida abuela perdió su batalla con la vida. Una mujer sabia cuya fe en la vida, y voluntad de dar y proveer no se puede comparar con ningún otro ser humano que haya conocido. Es importante que haya más gente como ella en este mundo. Porque la gente como ella te hace revivir. Te hacen soñar. Me gustaría decir que, independientemente del día, la circunstancia o la situación, esto está enteramente dedicado a ella, y solo a ella. Gracias por haber criado a mi padre. Sin él, esto no habría sido posible”.