La última decisión de Rafa Nadal que ha sorprendido a su tío Toni

Deportes

Toni Nadal, tío de Rafa, del que fue su entrenador duranta la mayor parte de su carrera, y actual director de su Academia y de la primera edición del Mallorca Championships, habló en una entrevista al diario Marca de la renuncia de su sobrino a jugar en Wimbledon y de la final que perdió en la última edición de Roland Garros contra Novak Djokovic.

Preguntado por si le sorprendió la renuncia de Rafa a disputar el torneo de Wimbledon, Toni respondió: “Sí que me sorprendió. Es cierto que tenía unos pequeños problemas, pero evidentemente pensaba que jugaría”.

También analizó la última final de Roland Garros y compartió un punto de vista muy diferente a la opinión mayoritaria de aficionados y prensa: “No lo encontré [a Djokovic] a un nivel especialmente alto. Cuando miras el último set, sí. Es cierto que ganó puntos muy buenos, pero Rafael falló más de lo normal. Hizo 55 errores no forzados y eso facilitó que Djokovic se pusiera a jugar mejor. Si se miran los números de Rafael de 2020 al 2021 hay diferencia. Al final es una balanza, cuando uno sube el otro baja y al revés. Yo no vi un partido increíblemente bueno. Leí que se decía que el nivel fue muy alto, con adjetivos superlativos, y yo no lo vi así”.

Toni Nadal comentó que ahora tiene dudas sobre si su sobrino Rafa se convertirá en el tenista que más Grand Slams gana en toda la historia del tenis: “La verdad es que yo antes de Roland Garros veía a Rafael, ahora el tema ha cambiado un poco. Yo escribí que el próximo Wimbledon y US Open van a definir un poco las cosas, porque entiendo que cada año va a ser más difícil ganar. Tsitsipas ya estuvo a punto de ganar a Djokovic en París, Medvedev y Zverev ya están ahí, vienen Sinner, Musetti...”.

En cuanto a Roger Federer, considera que será complicado que pueda ganar en Wimbledon: “Lo normal es que no sea fácil para él jugar una serie de partidos a cinco sets. Federer tiene la calidad suficiente para ganar a cualquiera, lo que no sé es si es capaz de poder jugar partidos de alta intensidad durante dos semanas. Con Roger se puede esperar cualquier cosa”.