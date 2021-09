El enfado de Muguruza: lo que le dijo a su rival en la red después de estar ocho minutos en el vestuario en plena remontada de la española

Deportes

Garbiñe Muguruza se despidió en los octavos de final del US Open al ser derrotada por la checa Barbora Krejcikova (6-3 y 7-6). La española comenzó mal y cuando reaccionó ya iba un set abajo y 4-0 en el segundo. Pese a ello, remontó para ponerse 4-5 e incluso dispuso de tres pelotas para llevarse el segundo set. En pleno despegue de Muguruza, su rival pidió la atención médica. Se llevó las manos a la zona abdominal y explicó con gestos que estaba mareada. Abandonó la pista y no regresó hasta pasados ocho minutos. Después, resistió y se llevó el tie break definitivo. Garbiñe Muguruza no pudo disimular su enfado y al darle la mano en la red, le dijo: “That is so unprofessional” (”Eso ha sido muy poco profesional”); después de que su oponente le dijera que lo sentía por la derrota (”Thank you, I am sorry).

"Thank you, I'm sorry" 😬



"That is so unprofessional" 😤



Barbora Krejcikova and Garbine Muguruza have a tense exchange at the net after the Czech wins their #USOpen last-16 encounter following a lengthy medical timeout pic.twitter.com/JopI50J0zi — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 6, 2021

Después, la tenista española no quiso continuar con la polémica. “No quiero hablar de eso, dejo que seáis vosotros los que juzguéis lo que ha pasado”, aseguró. Y sólo explicó: “Los jugadores sabemos cómo nos tenemos que comportar en ciertos momentos y no estaba muy contenta al final del partido, eso es lo que pasó”. Su rival no llegó a dar su versión por esos problemas físicos que arrastraba. Ni a pie de pista, como todos los ganadores, ni en conferencia de prensa. Tuvo que abandonar el estadio con ayuda.