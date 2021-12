Muere Manolo Santana, pionero y mito del tenis en España

Deportes

Seve Ballesteros fue un pionero, un ganador en el mundo del golf, cuando no existía ese deporte en España y no había campos de golf en cada esquina. Seve se hizo a sí mismo e “inventó ese deporte para España. Igual que Ángel Nieto con las motos o Paco Fernandez Ochoa con el esquí, Igual que Manolo Santana con el tenis. Ganó cuando no se ganaba, cuando no se jugaba, cuando el tenis no era el deporte de masas que es hoy. Se ha muerto Manolo Santana, se ha muerto un pionero y la España deportiva queda hoy huérfana de uno de sus padres fundadores

Nació en la Guerra Civil, con todo lo que significa de verdad eso: su padre encarcelado y muerto poco después de ser liberado y una madre que tuvo que sacar adelante a cuatro hijos. “Mi hermano, que era recogepelotas, se puso malo y ella me animó a sustituirlo en el Club Velázquez. Con una madera arrancada del respaldo de una silla fabriqué una especie de pala con la que iba al frontón a dar pelotazos”, decía en el As. No había otro modo de empezar en el tenis, un deporte lejos de su nivel económico, no había otro modo de aprender. Quizá esa dificultad le convirtió en el jugador que llegaría a ser.

Pudo practicar el deporte para el que había sido llamado gracias al apoyo de la familia Romero Girón. Tenía unas maneras que era imposible pasar por alto y los títulos lo confirmarían: dos Roland Garros, un Wimbledon con el escudo del Real Madrid en la camiseta, un US Open y dos finales de la Davis, cuando la Davis era la Davis. Historia grande del deporte español y de un país que se agarró a ese tenista en el que veía que todo era posible, que si uno se empeñaba, si encontraba su destino, se podía ganar.

Manolo Santana se describió en su biografía como un tipo con suerte. Al nacer, contaba, paseando con su padre, un obús de la Guerra Civil cayó a su lado, pero salieron ilesos. Eso que se lo contaron, de lo que no podía tener conciencia, marcó su vida.

Se convirtió en icono social, un personaje del deporte, pero también de la vida de los famosos, una institución en Marbella. No pudo evitar salir en la prensa rosa porque era tan conocido que su interés había superado cualquier límite. Incluso cuando tuvo que jugar un partido de exhibición delante de Franco, el dictador le reconoció que en la guerra y en la no menos dura posguerra se cometieron errores, haciendo referencia al encarcelamiento de su padre por haber sido sindicalista.

Pero nunca dejó de ser el héroe del tenis español. El hombre que ganó en tierra, en hierba y se quedó a un paso de la Davis.

El tenis español, sus títulos, Nadal, no serían sin Manolo Santana.