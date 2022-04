El puesto al que asciende Alcaraz tras su triunfo en Miami: ya roza el “top 10″

Carlos Alcaraz se había propuesto a comienzos de 2022 estar entre los 15 primeros del mundo y eso lo logró pronto. Ya ha ido más allá, después una temporada en la que ha conquistado dos títulos: el ATP 500 de Río de Janeiro y el Masters 1.000 de Miami, y sólo ha perdido dos partidos, ante Berrettini en Australia y contra Nadal en Indian Wells. Su último triunfo le hace sumar mil puntos y dar otro salto en la clasificación: ya es el undécimo del mundo y tiene el simbólico “top 10″ más que a tiro, porque el tenista que cerrará desde este lunes 4 de abril los puestos de privilegio es el británico Cameron Norrie, sólo 26 puntos por delante del español.

Las posibilidades de seguir sumando del joven murciano de 18 años (cumple 19 el 5 de mayo) en la gira europea de tierra son muchas, ya que el año pasado no pudo participar en algunos de los torneos. Defiende 45 puntos en Madrid, 12 en Estorial, 115 en Roland Garros y 219 en Challengers a los que no acudirá porque, lógicamente, su nivel ya es otro. En Montecarlo, Barcelona y Roma parte de cero. La lógica apunta a que llegará al Grand Slam de París ya metido en ese “top 10″.

En el resto de la clasificación hay algunas curiosidades: Medvedev no ha conseguido quitar el número uno del mundo a Djokovic... Por diez puntos, y no podrá hacerlo porque ahora estará entre uno y dos meses de baja porque le han operado de una hernia. Puede que no vaya ni a Roland Garros. Siempre ha dicho que la tierra batida no le gusta. Mientras, el serbio volverá a la actividad, ya que los siguientes torneos en arcilla los podrá jugar casi todos pese a no estar vacunado: Montecarlo, Madrid, Roma y Roland Garros. Rafa Nadal, por su parte, pierde una posición al no jugar en Miami y baja del tercer lugar al cuarto. Zverev ha regresado al podio. El balear tampoco tiene fecha de reaparición tras la fisura en una costilla: puede ser Madrid, seguramente Roma o, en los peores pronósticos, directamente París.

Así será el ránking este lunes