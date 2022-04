Barcelona - Cádiz: Con Gavi, a por un milagro

«Hay que hacer borrón y cuenta nueva», dice Xavi. La eliminación de la Europa League ha sido un golpe para el Barcelona. Afrontó una competición incómoda (porque es consecuencia de caer en la Champions) sin saber de verdad si era una molestia o un alivio y cuando Xavi convenció a los suyos de que merecía la pena ir a por ella, el Eintracht le superó. Más allá de lo que pasó en las gradas del Camp Nou, con una sorprendente presencia alemana, al conjunto azulgrana le falló el juego, y por eso el resultado fue nefasto. «No estuvimos cómodos en toda la eliminatoria», confiesa el técnico.

La fatiga mental que venía mostrando desde hace tiempo se plasmó en el resultado. Es más, desde la exhibición en el Clásico el rendimiento del equipo ha ido para abajo, contrariamente a lo que pudiera suponerse tras un triunfo así en el Bernabéu. Son 15 jornadas consecutivas sin perder en Liga (cuatro empates), desde la derrota contra el Betis, y si quiere optar al milagro de LaLiga tiene que ampliar la racha las ocho que quedan. «Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos trabajando. Vamos por el buen camino pero los resultados tienen que ir llegando. Tenemos que sacar el orgullo y como mínimo estar en la ‘’Champions’' el año que viene. Eso depende de nosotros, LaLiga, no», afirmó Xavi.

🔊 Xavi: "Tenemos que seguir creyendo y minimizar los errores"#BarçaCadiz pic.twitter.com/trMWYuKGMo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 17, 2022

La primera parada de estas ocho etapas es el Cádiz en el Camp Nou y después vendrán Real Sociedad (fuera), Rayo (en casa, el aplazado), Mallorca (c), Betis (f), Celta (c), Getafe (f) y Villarreal (c). Todo ese camino lo tendrá que hacer el conjunto azulgrana sin su «líder» espiritual. Valgan las comillas para señalar que tampoco es justo cargar en las espaldas de Pedri la responsabilidad de liderar al Barcelona, pero su presencia es la que más ilusión ha llevado a la grada, y su fútbol aparte de en el colectivo también empezaba a ser decisivo con goles. «Está afectado, estaba en el mejor momento de la temporada. Es un mazazo para todos. Veremos los plazos, que dependen de las sensaciones, de cómo cicatrice la lesión...», explicó Xavi sobre la rotura muscular del canario, que lo lógico es que le deje sin jugar ya hasta el próximo curso.

Eso hará que Gavi recupere el protagonismo que en realidad nunca había perdido. Hubo un momento de la temporada en el que el club barcelonista le debió la vida a sus jóvenes canteranos, futbolistas que quizá no estaban preparados todavía para dar el salto. Algunos de ellos, como Jutglá, Ilias o Abde ya no aparecen por el primer equipo, pero otros como Gavi y Nico ya forman parte de la primera plantilla de todas, todas. Gavi, además, ha seguido jugando prácticamente cada partido, y con actuaciones importantes, como su aparición en la segunda parte contra el Levante para levantar un duelo que se había puesto casi imposible. Pero el centro del campo titular podría decirse que lo formaban Busquets, Frenkie de Jong y Pedri. Sin el canario, Gavi, que hay que recordar que sólo tiene 17 años (cumple 18 en agosto) y también es indiscutible para Luis Enrique en la selección, volverá a salir de inicio como norma general.

El joven canterano ya ha demostrado muchas veces que no se corta en ir al choque y en pelearse contra quien sea. Es más, en ocasiones lo que le sobra es ímpetu para ir a la presión, lo que le ha costado alguna tarjeta amarilla de más, pero es una mezcla perfecta entre futbolista de toque y asociación con mucho carácter. Su renovación con el Barcelona está en el aire y dentro de poco se retomarán los contactos. Xavi siempre ha apretado desde la sala de prensa para terminar ya con este capítulo y que el futbolista siga en el Camp Nou. «Es un lujo entrenar a Gavi», ha dicho el entrenador, que fue un mito en su época de jugador. Debutó cuando tenía 18 años y medio. Sin llegar a 18, Gavi ya lleva 39 partidos con el primer equipo.