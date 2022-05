El espectacular detalle de Murray con Thiem ahora que lo está pasando mal

Andy Murray volvió a Madrid, lo hizo con una invitación y superó la primera ronda ante Dominic Thiem (6-3 y 6-4). El ex número uno del mundo no jugaba en tierra desde Roland Garros 2020, pero es que antes de eso el año en el que hizo la gira normal sobre polvo de ladrillo fue en 2017. Ni en 2018 ni en 2019 ni en 2021 ni en lo que llevamos de 2022 ha pisado esa superficie. Ha vivido un calvario el británico en forma de lesiones, incluso está jugando con una cadera de metal tras ser operado, de ahí que sepa el sufrimiento por el que está pasando Thiem. El austriaco ganó el US Open en 2020 y también ese año fue finalista en la Copa de Maestros. Primero llegó un problema mental y después uno físico, en una muñeca, que le ha tenido mucho tiempo parado y no le deja recuperar su nivel. Murray venció y las palabras que dedicó a su rival se hicieron virales. “Espero que te encuentres mejor pronto, tío. Continúa. Lleva su tiempo, pero pronto estarás mejor”, dijo Andy a Thiem, que le dio las gracias.

"Keep going. It takes time but you'll be fine"



A sentiment we can all agree with ❤@andy_murray @domithiem #MMOPEN pic.twitter.com/vr2QYTlexe — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2022

Resulta que Murray también tuvo un problema en la muñeca en 2007 y sabe lo complicado que es recuperar la confianza después de dañarse esa zona. “Es difícil cuando tratas de recuperarte de eso, porque, ya sabes, el dolor que sientes cuando te lastimaste inicialmente, mentalmente es muy difícil y cuesta después soltarse”, aseguró el británico. “Creo que a veces él lo hizo esta noche [en el partido[, pero hay ciertos tiros que claramente son un poco más difíciles, como cuando la pelota está baja y sabes que realmente tienes que usar la muñeca para subir y bajar la pelota, o a veces cuando la pelota viene rápido y bastante alta, ya sabes, necesitas usar mucho la muñeca para bajar la pelota. Sí, ese disparo fue ciertamente inconsistente. Como digo, a veces le pegaba bien, pero había tiros específicos que normalmente hacía y le cuestan. El resto de su juego... Todavía está sirviendo bien, tiene un servicio con “kick” fantástico, golpeaba muy bien su revés”, añadió Murray.

El ganador de tres Grand Slams explicó cómo superó él el problema: “En ese momento mi entrenador me obligaba a jugar un poco cuando probablemente no estaba listo, y comencé a jugar de nuevo cuando sentí que podía. No jugaba con ‘topspin’ y sólo podía golpear la derecha plana, y luego se volvió difícil romper ese ciclo. Probablemente no tenía dolor después de cinco meses, pero cambié la técnica que estaba usando para tratar de evitar el dolor. Con tiempo y jugando partidos todo fue volviendo, también la confianza. Y me fue mejor, pero tomó bastante tiempo”.