Garbiñe Muguruza se despide de Wimbledon en primera ronda y encajando un 6-0

Garbiñe Muguruza apenas ha podido pisar la hierba de Wimbledon, porque lo suyo ha sido un visto y no visto en el torneo que ganó en 2017 de forma brillante. La belga Minnen se la llevó por delante de una manera dolorosa, 6-4 y 6-0 en una especie de mini partido porque el duelo había sido suspendido el martes por falta de luz y en la reanudación del miércoles la española no pudo sumar ni un juego.

Malas noticias. Garbiñe Muguruza se despide de #WimbledonMovistarPlus a las primeras de cambio.

Minnen fue muy superior. pic.twitter.com/g5EjSYjQp2 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) June 29, 2022

Todo empezó mal para la campeona del Torneo de Maestras no hace tanto, el pasado noviembre, cuando se convirtió en la primera española en conseguirlo en lo que parecía un nuevo despegue para ella... Pero no, su 2022 está siendo complicado. En Wimbledon le pusieron en el debut en la pista 2, pese a que es una ex campeona, y además en el último turno del martes. Como todo fue con retraso estaba claro que el encuentro era muy difícil que terminara y así sucedió. Ganó 6-4 Minnen el martes y ambas tenistas recogieron todas sus cosas para irse al hotel y volver al día siguiente.

Jugar tan tarde es una incomodidad en todos los sentidos, porque obliga a pasar demasiadas horas de espera en el club hasta que llega tu momento. Tenía la noche para relajarse Garbiñe y empezar de nuevo al día siguiente, en mejor horario y con buena actitud, pero todo fue de mal en peor. En ningún momento estuvo en el encuentro, acumuló seis juegos perdidos de forma consecutiva y apenas opuso resistencia: tres breaks, sólo seis puntos sumados, sólo uno al resto... Apenas un cuarto de hora largo, lo que se tarda prácticamente en romper a sudar, y ya tenía que volver a los vestuarios y a pensar en la siguiente cita.

Muguruza acumula esta derrota al varapalo que sufrió hace apenas un mes en Roland Garros, el otro Grand Slam que ha ganado (en 2016) y en el que también cayó a la primera. En la tierra de París aseguró que no estaba desanimada y que le daría la vuelta a la situación, pero ahora añade un nuevo motivo de preocupación y va a tener que seguir buscando soluciones.

En el cuadro femenino del Grand Slam de hierba sobrevive Paula Badosa, que en segunda ronda tendrá que hacer frente a la rumana Irina Bara; y su gran amiga Sara Sorribes, que tendrá como segunda rival a la francesa Irina Bara.