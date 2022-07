El mayor halago para Kyrgios: “Debería haber más jugadores como él”

Max Purcell es un tenista australiano de 24 años y que es el número 236 del ranking mundial. Es un habitual en los torneos Challenguer y su mayor logro esta temporada, con cinco partidos disputados en el circuito ATP y una sola victoria, es haberse colado en el cuadro principal de Wimbledon después de haber superado la fase previa. Lo más destacado de Purcell ha llegado con unas declaraciones en las que se muestra como un profundo admirador de Nick Kyrgios. “Siempre estoy atento cuando juega. Nick Kyrgios tiene un estilo de juego que inquieta mucho a los jugadores top. Se está siendo muy injusto con él por parte de jugadores, prensa y aficionados. No está en los primeros puestos del ranking y aún así tiene su propia organización benéfica... Aún así, todos los comentarios que recibe son malos y de mala persona. No le hace mucho bien esto”, asegura.

Purcell resalta de su compatriota que es un jugador completamente distinto a lo que estila en el circuito. “Es un tipo muy necesario en el circuito. Su comportamiento en la pista a veces no es el adecuado, pero no lo hace sin razón. Hay muchos errores de jueces de línea o de silla. Reconozco que muchas veces se sobrepasa y se equivoca, pero Nick aporta interés al deporte y al tenis en particular”, comenta. Y va más allá al destacar el carácter mediático del reciente finalista en Wimbledon: “Si explota y hace algo fuera de lo normal, sale en los medios y más gente quiere ver que ha ocurrido. A él no le importa lo que la gente piense, lo cual está bien. Hay muchas entrevistas aburridas por ahí de muchos tenistas que es siempre lo mismo. Es muy agradable escuchar la honestidad de Nick. Tiene que haber más tenistas como él”.

Mientras Kyrgios se ha visto obligado a renunciar al cuadro individual del torneo de Atlanta debido a unas molestias en la rodilla izquierda. Su intención es reaparecer en Washington, aunque todo dependerá de su estado físico para no poner en peligro la gira estadounidense sobre pista dura. Su último mensaje, por si acaso, ha ido en la línea habitual: “Mis rivales saben perfectamente que, sea o no cabeza de serie en cualquier torneo, todo depende de mí cuando nos enfrentamos. Si estoy con confianza y logro jugar bien, realmente no tienen mucho que hacer. Ahora mismo seré 60 del mundo, pero yo siempre me siento como un top’10″. Inconfundible Kyrgios.