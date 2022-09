La predicción de Kyrgios sobre Alcaraz que se cumplió

A través de sus redes sociales, Eurosport, la cadena que retransmitía el torneo, hizo una encuesta en la que preguntaba que quién era el favorito para ganar el US Open 2022. Nick Kyrgios, en una de sus stories en Instagram, no dudó y escribió su opinión: Alcaraz.

Respuesta de Nick Kyrgios a una encuesta de Eurosport sobre el ganador del US Open. FOTO: Instagram

La predicción del australiano se ha cumplido. Precisamente el finalista de Wimbledon se podía haber convertido en uno de los grandes rivales del español. Iba por el otro lado del cuadro (sólo se podían haber enfrentado en la final) y eliminó a Medvedev, el número uno del mundo, pero después lo frenó Khachanov en un intenso duelo de cuartos de final a cinco sets. Kyrgios ya se ha colado en el “top 20″ después de sus últimas actuaciones (y eso que los puntos de Wimbledon no cuentan por el veto del torneo a los jugadores rusos y bielorrusos) y de la transformación que parece haber sufrido, poniendo el tenis como prioridad número uno, sin renunciar al espectáculo, pero sin dejarse llevar por la polémica. Su mejor puesto es el 13, en 2016.

Alcaraz también fue preguntado por la elección de Kyrgios: “Para mí es una locura que Kyrgios diga que soy el favorito o que voy a ganar el torneo. Diría que él es uno de los favoritos también. Tiene el nivel. Diría que es más serio fuera de la cancha. Juega increíble, todos saben eso. Sí, también es uno de los favoritos para ganar el torneo”.

En la lista de candidatos a ganar estaba el defensor del título, Medvedev, al que eliminó el propio Kyrgios, y Rafa Nadal, que esta temporada no había perdido ningún partido a cinco sets tras salir campeón de Australia y Roland Garros y abandonar en Wimbledon antes de la semifinales (justamente contra Kyrgios) por la rotura abdominal. Pero el australiano tenía claro a quién veía como favorito, aunque nunca se ha enfrentado con Alcaraz. Faltaba Djokovic en la lista, lógicamente, ya que no ha podido disputar el torneo al no poder entrar en Estados Unidos sin la vacuna contra el covid.

Alguna vez, el tenista “aussie” llegó a decir que el tenis de Alcaraz era aburrido, pero eso está claro que no es cierto y que ya no lo piensa ni él. Tampoco los espectadores, pues en cada partido del español se viven momentos de locura y “ohhhs” de toda la grada con las dejadas, las derechas aceleradas o las defensas de Carlitos.