Alcaraz debutará en el horario más festivo del US Open

Carlos Alcaraz ya sabe cuándo debutará en el Abierto de Estados Unidos. El sorteo del cuadro principal le emparejó con el estadounidense Reilly Opelka y el estreno en la Arthur Ashe llegará en la segunda jornada del torneo.

Después del arranque del cuadro principal con Ben Shelton, Novak Djokovic y Daniil Medvedev, la segunda jornada albergará el estreno del número dos del mundo. Enfrente estará uno de los sacadores más peligrosos del circuito. El estadounidense, que se pasó prácticamente dos años en blanco después de colarse en el "top 20", ha reaparecido y su saque sigue siendo casi imposible de descifrar. El partido será el último de la sesión nocturna del lunes y eso supone que en ningún caso comience antes de las 03:00 hora española. La jornada nocturna en la Arthur Ashe comienza a la 01:00 hora española y Carlitos y Opelka disputarán el segundo partido que se podrá seguir a través de Movistar +. En www.larazon.es habrá un seguimiento desde las 02:00 con todos los detalles antes, durante y despuès del partido.

Antes del comienzo del torneo el tema estrella en la comparecencia de los jugadores fue la rivalidad entre Sinner y Alcaraz. "Su rivalidad es increíble. Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario para ambos jugadores. En particular, este año, las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles para nuestro deporte. En el panorama deportivo mundial, este tipo de encuentros y rivalidades son los que más entusiasman al público", apuntó Djokovic. "Su rivalidad es la mejor que tenemos en este momento, y parece que va a seguir así durante algún tiempo. Hay otros jugadores jóvenes que sin duda les van a desafiar y esperemos que alguien pueda entrar en la batalla. Rune estaba ahí, tiene altibajos, Fonseca. Hay jugadores que pueden ocupar el tercer puesto. Me identifico con el tercer jugador, porque yo estuve en esa situación con Federer y Nadal. Quiero ver a un tercer jugador entrar", comentó Nole.

Otro que analizó el fenómeno Sinner-Alcaraz fue Tiafoe. "Si quieres ganar un ''Grand Slam'' ahora mismo, tienes que pasar por Jannik y por Carlos. Son jugadores impresionantes, muy jóvenes, van a estar en lo más alto un buen tiempo. Sin embargo, no puedes rendirles pleitesía: si queremos lograr cosas especiales, tenemos que ganarles. Y yo creo que puedo hacerlo", afirmó el estadounidense. Y luego pasó a diseccionar a ambos: "Son muy diferentes. Jannik es el hombre de hielo, Carlos juega con la grada y hace que el público se involucre. Uno golpea a la pelota de manera brutal, el otro tiene un juego de toda la cancha. Se desplazan de forma formidable y todo eso genera partidos impresionantes. Es divertido de ver y sé que van a estar ahí arriba durante mucho tiempo". Frances incluso apuesta por uno de ellos: "Está superigualado, pero si tuviese que elegir, me quedo con Carlos. Eso sí, no creo que vayan a dominar para siempre. En algún momento alguien les interrumpirá".

En el torneo de Winston-Salem el holandés Botic Van De Zandschulp ganó dos partidos el viernes y se clasificó para la final donde se medirá al húngaro Marton Fucsovics. Van De Zandschulp tuvo que terminar su partido de cuartos contra el chino Yunchaokete Bu (6-3, 5-7 y 6-3) y luego derrotó al francés Mpetshi Perricard por 6-4 y 7-5. En la final le espera Marton Fucsovics, verdugo de Jaume Munar en cuartos de final. El húngaro alcanzó el partido decisivo gracias a la renuncia de Sebastian Korda.

En el WTA 250 de Cleveland, la final la disputarán la rumana Sorana Cirstea y la estadounidense Ann Li. En Monterrey, la rusa Diana Shnaider superó a la estadounidense Alycia Parks por 6-3 y 7-6 y alcanzó la final del torneo mexicano. La otra finalista saldrá del partido entre la rusa Ekaterina Aleksandrova, segunda favorita, y la checa Marie Bouzkova.