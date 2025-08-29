Aquel mensaje de felicitación de Alcaraz a Darderi, su rival en la tercera ronda del US Open

“Fenómeno, enhorabuena, eres muy grande! A seguir ahora”. Con estas palabras en Instagram, Carlos Alcaraz felicitó a Luciano Darderi en febrero de 2024, cuando el italiano nacido en Argentina conquistó en Córdoba su primer título ATP. Le dio las gracias rápidamente. “Un fuerte abrazo, y disfruta el momento”, insistió el murciano. “Con su mensaje me demostró lo humilde que es porque no tenía ninguna obligación de mandarme nada”, afirma Darderi, que hoy será el rival de Alcaraz en la tercera ronda del US Open.

Aquel partido cuando Alcaraz empezó con Ferrero

No han jugado ni en un partido de un título ATP ni en el de un Challenger ni en el de un Future, pero sí se han enfrentado antes. “Nos conocemos desde que teníamos 14 y 15 años [el italiano es un año mayor], cuando jugamos las semifinales de un torneo en Francia", declaró Darderi a ATPTour.com en Nueva York. "Perdí contra él 7-5 en el tercer set. Era una competición europea, Italia contra España. Esa fue la última vez que jugamos. Recuerdo que ya jugaba espectacular en ese momento”, prosigue.

Era la época en la que Alcaraz empezó a entrenar con Juan Carlos Ferrero y Darderi asegura que el español le confesó que estaba “muy ilusionado”. “Y una semana después le ganó a [Federico] Gaio, un jugador que llegó a ser No. 120 del mundo. Luego, a los 16 años, empezó a jugar aún mejor, y desde entonces no paró. Se lo merece porque es un buen chico. Me gusta cómo juega, es muy divertido. Jugar contra él en esta cancha va a ser increíble", insiste Darderi, que sólo había pisado una vez la Arthur Ashe. "Entré para grabar un vídeo", confesó.

Después de aquel título en Córdoba el año pasado, este curso han llegado otros tres, en Marrakech, Bastad y Umag. Todos han sido sobre tierra batida. Como número 34 del mundo, afronta el gran desafío de Carlos Alcaraz.