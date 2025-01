Badosa - Sabalenka, en directo hoy: semifinal Open de Australia 2025, en vivo

La llegada de Pol Toledo como entrenador de Paula Badosa ha sido uno de los factores de crecimiento de la catalana. No el único. El nuevo tratamiento de su lesión en la vértebra L4, el trabajo psicológico de Dani de la Serna, que también ejerce de nutricionista, la superación de los problemas mentales... «Paula está hecha para jugar en estadios grandes, en la hora que haya más gente y contra las mejores del mundo. Es ahí donde ella se siente bien, donde ella juega mejor, se crece más. Es un día más para poder disfrutar de un partido así», asegura Pol. El exjugador que se retiró con 28 años no tenía claro dedicarse a entrenar hasta que se cruzó la pasada primavera con Paula en Miami. Allí comenzó una relación profesional que no puede ir mejor: «Yo cuando empecé no tenía experiencia en el tema de ser entrenador. Había jugado al tenis sí y ahora siento que cada día aprendo cosas y voy a seguir aprendiendo. El mundo femenino es otro tipo de tenis muy emocional, muy mental. Esta etapa me está sirviendo para conocer a todas las rivales, para saber manejar a Paula y saber que cada jugadora es diferente. Me falta mucho por aprender porque llevo dos años, no llevo muchos como otros entrenadores», ha comentado Pol esta semana.