Paula Badosa y una victoria más importante de lo que parece

Paula Badosa sumó la primera victoria para el tenis español en Melbourne, pero no fue nada sencillo. La número 12 del mundo se medía a la china Xinyu Wang y tuvo que protagonizar una doble remontada. En el primer set, tras un arranque titubeante, y en el desempate del segundo, cuando llegó a encontrarse con 0-3. Se impuso por 6-3 y 7-6 (7/4) después de 87 minutos de pelea.

"Fue muy duro, estaba muy nerviosa. Tiene un gran potencial. Estoy muy feliz de estar en segunda ronda. Es complicado jugar contra alguien por primera vez", comentó nada más acabar el partido. La asiática, número 37 del mundo, comenzó más asentada y llegó a dominar el primer parcial por 3-1, pero Badosa mostró una serenidad que en otras ocasiones no la ha acompañado. En el "tie-break" del segundo la situación también se complicó. Superó un 0-3 desfavorable y se señaló la cabeza tras aprovechar el segundo punto de partido que tuvo. Badosa firmó un 74 por ciento de primeros servicios y en segunda ronda tendrá un cruce, a priori, más sencillo con la local e invitada Talia Gibson o la turca Zeynep Sonmez.

El primer objetivo de Badosa en Melbourne es tratar de asaltar el "top 10". "Siempre que me han ido bien las cosas, las expectativas fueron altas. Siempre se me ha visto el potencial de hacer algo muy grande o muy bueno y en su momento ya lo hice. El año pasado demostré que puedo ganar muchos partidos seguidos… pero ya sé lo que queréis, yo también lo quiero (risas). Es un objetivo que siempre va a estar ahí, voy a luchar por ello, pero en mi caso nunca será por falta de talento o de físico, sino de cómo gestione el momento cuando llegue. No tengo tanta experiencia en rondas finales de Grand Slam, que es donde quiero estar. Quiero ir aprendiendo de estar muchas veces ahí, ese es mi objetivo hasta el día en que pueda cumplir algo grande, que es lo que esperáis y lo que espero yo también", comentó la española en conferencia de prensa antes de comenzar el torneo.

Y para eso está intentando introducir cambios en su tenis. "Mi juego siempre ha sido muy poderoso, pero algo que siempre me ha costado es terminar las jugadas delante o quizá cambiar un poco el ritmo con algún recurso como la dejada. La intención es ser cada día un poco más agresiva porque el circuito es evidente que va por ese camino, aunque me cuesta de verdad. A mí me gusta jugar intercambios y que el partido sea táctico, pero hay veces que los partidos se juegan sin ninguna táctica: gana la que primero pega. Ahora estoy intentando aplicar esas pequeñas cosas, yendo más a por el punto, pero salir de la zona de confort nunca es fácil. Los cambios nunca son fáciles, así que me está costando un poco mentalmente, pero sé que tengo que cruzar esa barrera", confiesa Badosa.

La gallega Jessica Bouzas firmó una incontestable victoria sobre la británica Sonay Kartal por 6-2 y 7-5, en un choque que fue atrasado por la fuerte tormenta que interrumpió la jornada en Melbourne Park. Bouzas se estrenará en segunda ronda en el gran escenario del torneo, la Rod Laver Arena, ya que la espera la bielorrusa y vigente campeona Aryna Sabalenka después de superar a la estadounidense Sloane Stephens. La agresividad de Bouzas se impuso a una Kartal que sólo conectó seis golpes ganadores frente a los 23 de la española. La gallega, que cuenta con una tercera ronda tanto en el Abierto de Estados Unidos como en Wimbledon como mejores resultados en un Grand Slam, no perdió los nervios a pesar de desaprovechar una ventaja de 4-1 en la segunda manga.

En el cuadro masculino, Jaume Munar cayó en una épica batalla frente a Casper Ruud, sexto cabeza de serie. El noruego se impuso en la central por 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 y 6-1 en tres horas y veinte minutos. Munar puso contra las cuerdas en varios tramos del choque al rocoso planteamiento del nórdico, con altas dosis de agresividad y un dinamismo que le empujó hasta la red con frecuencia. No fue el único partido que se fue a cinco sets en la sesión matinal. El veterano japonés Kei Nishikori superó por 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2 y 6-3 al brasileño Thiago Monteiro. Con 35 años y una extensa lista de lesiones, el nipón se medirá en segunda ronda previsiblemente con el estadounidense Tommy Paul.