El estreno en Madrid de Alcaraz, una terapia perfecta

Debutó el campeón en la Caja Mágica y lo hizo despejando dudas. Alcaraz demostró haber superado los problemas físicos en el brazo derecho y se impuso por 6-3 y 6-1 en 69 minutos a Shevchenko. El kazajo apenas exigió a Carlitos. Fue un test amable. Perfecto para olvidar las últimas semanas y perfecto para pensar en todo lo que viene por delante. El domingo llegará la tercera ronda ante el brasileño Seyboth Wild. El número 63 del mundo será el siguiente rival después de imponerse por un doble 6-4 al italiano Lorenzo Musetti.

De las molestias en el brazo derecho de Alcaraz queda poco más que una protección de color blanco que va desde la muñequera hasta el bíceps y el mal recuerdo de no haber podido competir en Montecarlo y Barcelona. "No siente dolor en la zona y eso es lo más importante", comentó Juan Carlos Ferrero antes de que Carlitos se estrenará en la Caja Mágica. Y el estreno no pudo ser más prometedor. Se vio un Alcaraz suelto, maduro, sereno y que leyó el partido a la perfección. No hicieron falta fuegos artificiales para deshacerse del kazajo. Alcaraz regaló detalles, pero estuvo un punto comedido para evitar sobresaltos innecesarios. Se empleó con sabiduría para llegar en las mejores condiciones a la tercera ronda del domingo.

Shevchenko es el número 59 del ranking mundial, tiene 23 años, pero su tenis resultó inofensivo para el de El Palmar. Al kazajo le gusta pegar con violencia a la pelota, pero de esa versión no hubo rastro alguno en la Caja Mágica. Sólo fue capaz de defender su saque en uno de los seis primeros juegos en que sirvió. Demasiada fragilidad para un Alcaraz que vivió un partido muy plácido. El español se probó desde el fondo de la pista primero con cierta cautela. Estuvo reservado con la derecha así que conectó varios reveses cruzados de los que corrían mucho. Físicamente se le vio fresquísimo. Se movió muy cómodo y encontró muchos golpes ganadores sin que la derecha, su derecha, fuera protagonista. La prueba de la escasa resistencia de Shevchenko es que consumido más de medio partido no había sido capaz de conectar un "winner". Alcaraz invirtió poco más de una hora en rodarse para todo lo que está por llegar.

No fue la única victoria española de la jornada. Alejandro Davidovich cumplió con su condición de cabeza de serie y superó en un partido accidentado al chino Juncheng Shang por 7-5 y 6-3. El malagueño, vigésimo séptimo favorito, logró su quinto triunfo en la Caja Mágica después de una hora y 45 minutos frente un rival que fue de más a menos, que terminó mermado, y asistido médicamente en la pista por una dolencia en el muslo izquierdo. Davidovich, que tiene en los octavos de final que logró el pasado año su mejor papel en Madrid, no acusó la caída que sufrió en el duodécimo juego del primer set, que obligó a parar el partido para reparar la herida sufrida en la rodilla derecha. Ahora espera el ruso Andrey Rublev.

La intensidad de Nadal antes del segundo partido

Después de ganar a Darwin Blanch, Rafa tuvo una sesión de entrenamiento más intensa de las que había vivido hasta ahora en la Caja Mágica. Trabajó más de una hora y es que en segunda ronda le espera Alex de Miñaur. El australiano fue su verdugo en Barcelona y este año ya ha ganado el torneo de Acapulco y ha sido finalista en Rótterdam. De Miñaur, de 25 años, nunca ha superado la tercera ronda en Madrid. "Me sorprendería ganar el sábado a Alex de Miñaur. Pero no me preocupa a un lado u otro. Solo me cambiaría a nivel emocional seguir jugando aquí pero a nivel personal no me cambia nada. Una victoria aquí o allá no me va a cambiar nada. No aspiro a ganar. Si aspirara a ganar hablaríamos de otra cosa. Estamos en otros momento el sábado es otra oportunidad de probarme tenísticamente. En Barcelona jugué un set, tenísitcamente bien y en el segundo no estuve", comentó Rafa después de su estreno en la capital.